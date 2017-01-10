۳۰ گفتمان دینی ویژه والدین دانش آموزان در بروجرد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام صادق جعفر پور در این رابطه گفت: برگزاری گفتمان های دینی یکی از برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی است که در ایام محرم و صفر ۳۰ گفتمان دینی برای والدین دانش اموزان بروجردی برگزار شد.

وی اضافه کرد: دو هزار و ۵۰۰ نفر از اولیای دانش آموزان در این گفتمان ها شرکت کردند که گفتمان ها با موضوعات سواد رسانه ای، آسیب های اجتماعی، دین و زندگی و آسیب های ماهواره برگزار شد.

به گفته وی نقش والدین در تربیت فرزندان بسیار حائز اهمیت است و به همین دلیل با توجه به گسترش فضاهای مجازی و ماهواره ها تلاش شد تا عمده موضوعات گفتمان ها با آسیب های اجتماعی برگزار شد چرا که هر چه آگاهی خانواده ها از آسیب های ماهواره بیشتر شود می تواند آسیب های اجتماعی را کمتر کند.

حجت‌الاسلام جعفر پور اظهار داشت: همچنین ۳۵۵ جلسه پرسش و پاسخ با موضوعات سواد رسانه ای، آسیب های اجتماعی، اقتصاد مقاومتی و دین و زندگی در دبیرستان های بروجرد برای دانش آموزان در ایام محرم و صفر برگزار شد.

وی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۲۰ گفتمان دینی و جلسه پرسش و پاسخ در بروجرد برگزار شده که از این تعداد ۳۰ گفتمان ویژه والدین و ۹۰ گفتمان برای دانش آموزان بوده که پیش بینی می‌شود تا پایان سال ۱۰۰ گفتمان دینی دیگر برگزار شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بروجرد با اشاره به این که سال گذشته حدود ۷۰۰ گفتمان دینی و جلسه پرسش و پاسخ در بروجرد برگزار شد گفت: امسال به دلیل کمبود اعتبارات گفتمان های کمتری در بروجرد برگزار می‌شود.