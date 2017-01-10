افزایش ۲متری آب دریاچه سد کارون ۴ در چهارمحال و بختیاری

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییر بارش ها در استان چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: هم اکنون بارش ها در این استان از حالت برف به صورت باران تغییر یافته اند.

وی تاکید کرد: به خاطر بارش باران در این استان حجم بسیار زیادی از آب در دریاچه سد کارون چهار جمع شده است و موجب افزایش دو متری ارتفاع سطح آب شده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در ادامه بیان کرد: تغییر الگوی بارش در این استان موجب تشدید خشکسالی در چهارمحال و بختیاری می شود.

وی تاکید کرد: کمبود بارش در چهارمحال و بختیاری وجود دارد و خشکسالی در سال آینده همچنان وجود دارد.