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۲۱ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۵۴

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

افزایش ۲متری آب دریاچه سد کارون ۴ در چهارمحال و بختیاری

افزایش ۲متری آب دریاچه سد کارون ۴ در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از افزایش دو متری آب دریاچه سد کارون ۴ در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییر بارش ها در استان چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: هم اکنون بارش ها در این استان از حالت برف به صورت باران تغییر یافته اند.

وی تاکید کرد: به خاطر بارش باران در این استان حجم بسیار زیادی از آب در دریاچه سد کارون چهار جمع شده است و موجب افزایش دو متری ارتفاع سطح آب شده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در ادامه بیان کرد: تغییر الگوی بارش در این استان موجب تشدید خشکسالی در چهارمحال و بختیاری می شود.

وی تاکید کرد: کمبود بارش در چهارمحال و بختیاری وجود دارد و  خشکسالی در سال آینده همچنان وجود دارد.

کد مطلب 3873624

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