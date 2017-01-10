نقش آیت الله رفسنجانی در پیروزی انقلاب اسلامی انکارناپذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری محلات، حجت الاسلام مهدی ربانی اظهار داشت: نقش مرحوم آیت الله رفسنجانی در انقلاب اسلامی ایران و مبارزات بر علیه رژیم پهلوی و حضور مستمر در کنار امام خمینی(ره) انکار نشدنی است و وی از مجاهدان در راه انقلاب بود که زحمات زیادی برای نظام جمهوری اسلامی متحمل شد.

وی بیان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نقش مرحوم آیت الله هاشمی در تثبیت انقلاب بسیار اثرگذار بود و وی نقش مهمی در تدوین و تصویب قانون اساسی داشت.

امام جمعه شهر محلات تصریح کرد: مجاهدان و مبارزان در راه انقلاب اسلامی بر روی اصول، مبانی و ارزش های انقلاب با یکدیگر اختلافی ندارند، اما اختلاف در سلیقه ها و روش ها یک امر عادی است که این موضوع نه تنها در میان مسئولان بلند پایه کشوری بلکه در میان مسئولان رده های پایین جامعه نیز وجود دارد و تنها به اختلاف در سلیقه ها باز می گردد.

ربانی با اشاره به تلاش دشمنان انقلاب اسلامی برای برهم زدن وحدت مردم کشور خاطرنشان ساخت: رمز پیشرفت مردم ایران، وحدت و اتحاد است، اما دشمنان با بهانه های مختلف به دنبال برهم زدن این وحدت هستند و تلاش دارند جامعه ای دوقطبی ایجاد کنند که نقطه نفوذشان باشد.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با استناد به آیات قرآن کریم، چهار ویژگی مهم انسان های دارای شان و مرتبه در نزد خداوند را برشمرد و افزود: بهره مندی از علم و دانش، جهاد و مبارزه در راه خداوند، ایمان و عمل صالح و تقوا از جمله مهم ترین معیارها برای دارا بودن شان و بزرگی نزد پروردگار متعال است.

گفتنی است به مناسبت درگذشت مرحوم آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز پنجشنبه ۲۳ دی ماه ۹۵ مراسم بزرگداشتی در مسجد فاطمیه(س) محلات و روز شنبه ۲۵ دی ماه ۹۵ مراسم دیگری در مسجد امام حسین(ع) شهر نیم ور برگزار خواهد شد.