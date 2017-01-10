تسلیت دستیارنخست وزیر پاکستان به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی

به گزارش خبرگزاری مهر، «طارق فاطمی» دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان امروز با حضور در سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد دفتر یابود درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را امضا کرد.
طارق فاطمی گفت: از صمیم قلب درگذشت یکی از رهبران ایران را تسلیت عرض می کنم.
وی در ادامه افزود: از ایشان به عنوان یکی از پایه گذاران انقلاب ایران می توان یاد کرد.
دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان در ادامه تصریح کرد: نه تنها این ضایعه ای برای جمهوری اسلامی ایران است بلکه دولت و مردم پاکستان از ایشان به عنوان یک دوست واقعی یاد می کند.
نواز شریف؛ نخست وزیر پاکستان دیروز در پیامی درگذشت آیت الله هاشمی را به دولت و مردم پاکستان تسلیت گفت.
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