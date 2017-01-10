مجموعه شعر« به برگ گل سرخ » در میمند فارس رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نیما زارع با بیان اینکه آموزش گام نخست تربیت هنرمند متعهد و انقلابی است، گفت: کارگاه تخصصی - آموزشی شعر ادبیات پایداری با حضور استاد فرهیخته محمد کاظم محمدی دبیر یازدهمین دوره جشنواره شعر فجر و جمعی از اساتید فرهیخته شعر و ادبیات استان در میمند فارس برگزار می شود.

وی افزود: پس از برگزاری این کارگاه تخصصی، شب شعر پایداری با هدف تجلیل از استاد فقید عرصه ادبیات علیرضا تقی زاده به همراه رونمایی از مجموعه شعر به برگ گل سرخ برگزار می شود.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان فارس با بیان اینکه این رویداد هنری روز پنجشنبه بیست و سوم دی ماه از ساعت 14 در میمند فارس آغاز می شود، گفت: مجموعه شعر به برگ گل سرخ با تلاش ساجده تقی زاده گردآوری شده و به اشعار و زندگی نامه استاد فقید عرصه ادبیات علیرضا تقی زاده می پردازد.

زارع خاطرنشان کرد: برگزاری کارگاه های تخصصی در شهرستان های فارس علاقمندان به عرصه هنر انقلابی را در تمامی نقاط استان با اساتید و هنرمندان متعهد آشنا کرده و باعث تقویت و رویش استعداد های جوان و انقلابی در عرصه شعر و هنر خواهد شد.