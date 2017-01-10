اولین نشست خیرین قرآنی در لرستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر،محمد لروند در این رابطه گفت: نشست خیرین قرآنی برای تشکیل هسته اصلی خیرین استان طی هفته جاری در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان برگزار شد.

وی افزود: این نشست با هدف سازماندهی اقدامات و فعالیت های خیران ( حقیقی و حقوقی ) برای توسعه فرهنگ قرآنی با نگرش بومی برگزار شد.

سازماندهی و شناسایی منابع خیریه اعم از نذورات، اموال خیریه، موقوفات، کمک های ارگانها و دستگاهها، هدایا و کمک های نقدی و غیر نقدی، تقویت فرهنگ تعاون و نیکو کاری و ترویج سنت ارزشمند و ریشه دار باقیات و صالحات در جامعه از دیگر اهداف برگزار این نشست بود.

لروند اظهار داشت: در این نشست ۳۰ نفر از خیرین قرانی استان حضور داشتند و حجت‌الاسلام مهدوی امین مدیر کل تبلیغات اسلامی لرستان سخنرانی کرد.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان در ادامه سخنان خود گفت: اولین جلسه کمیته دهه فجر با حضور اعضاء کمیته قرآنی دهه فجر استان لرستان در اداره کل تبلیغات اسلامی این استان برگزار خواهد شد.

لروند ادامه داد: در این جلسه که با حضور نمایندگان دستگاه ونهاد عضو کمیته قرآن استان لرستان برگزار می‌شود، ارائه برنامه‌های پیش‌بینی شده هر یک از این دستگاه‌ها برای اجرای هر چه باشکوه‌تر دهه فجر امسال در دستور کار قرار دارد.

وی بیان اینکه دهه فجر و انقلاب اسلامی از برکات آموزه های الهی قرآن کریم است بر ضرورت وحدت رویه، هماهنگی و تعامل هر چه تمام تر دستگاه های حاکمیتی و مردمی در برنامه های قرآنی به‌عنوان محوری ترین برنامه های ایام الله دهه مبارکه فجر تأکید کرد.

لروند بر لزوم تدوین برنامه‌های کیفی و مطلوب برای بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی تاکید کرد و افزود: پیروزی و استقرار نظام اسلامی به برکت قرآن کریم است و هرچه بتوانیم مفاهیم قرآنی را بیشتر در جامعه توسعه بدهیم به توفیقات بیشتری دست پیدا می‌کنیم.