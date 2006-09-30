رسيدگي به معضل زباله هاي بيمارستاني نيازمند شكايت شهرداري است

رئيس كميسيون قضائي و حقوقي مجلس با اشاره به اظهارات اخير شهردار تهران مبني بر پيگيري موضوع زباله هاي بيمارستاني از سوي دادستان كل كشور ، به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: در صورتي كه اجرا نشدن قانون پسماندها و شكل گيري جرم از سوي مراجع رسيدگي كننده به اين امر كه وزارت بهداشت است ، محرز شود دادستان كل كشور موظف به رسيدگي و طرح شكايت است. با اين حال شهرداري موظف است به عنوان مقام مسئول در جمع آوري و امحاء زباله ها ، در اين زمينه طرح شكايت كند.

بر اساس قانون پسماندها مصوب سال 1383 ، مديريت اجرايي پسماندهاي ويژه بر عهده توليد كننده است و در صورت تبديل اين پسماندها به پسماندهاي عادي ، جمع آوري آن بر عهده شهرداري است.

سيد محمد تقي محصل همداني در اين خصوص اظهار داشت: در صورت گزارش شهرداري به مراجع قضائي ، دادستان وظيفه دارد ادله جرم را بررسي كند و در محرز شدن جرم به دادگاه صالحه ارجاع دهد.

وي همچنين در مورد تدوين آيين نامه اجرايي مديريت پسماندهاي ويژه كه بر عهده وزارت كشور است ، گفت: در صورت تدوين نشدن اين آيين نامه تخلف صورت گرفته و مي تواند مورد تعقيب قضائي قرار گيرد.

بنابراين گزارش ، شهردار تهران روز گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر ، به اين نكته اشاره كرده بود كه دادستان كل كشور به عنوان مدعي العموم بايد يك اقدام جدي در ارتباط با زباله هاي بيمارستاني انجام دهد و عدم اجراي قانون را در اين خصوص پيگيري كند.