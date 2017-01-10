خانواده «آیت الله هاشمی» از بدرقه باشکوه مردم تقدیر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، خانواده آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از مردم ایران به خاطر حضور باشکوه در مراسم تشییع و بدرقه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تقدیر و تشکر کردند.

«متن کامل پیام بدین شرح است:

بسمه تعالی

لحظه لحظه امروز در بدرقه شکوهمند و مردمی پدر در تاریخ این سرزمین ثبت شد؛ وداع مردم با مردی که برای مردم زیست، برای مردم مجاهدت کرد و سرافرازی مردم را می‌خواست و چه زیبا همین مردم سرافرازش کردند. تهران شاهد حضور بی‌نظیر و خارج از شمار انسان‌هایی بود که به بدرقه بزرگمرد قرن ایران ‌زمین آمده بودند. امروز تنها وداع با هاشمی نبود؛ مردم با مظلومیت بهشتی، تفکر مطهری، آزاداندیشی طالقانی و شجاعت و صلابت خمینی کبیر وداع کردند.

امروز تجلی وفای به وعده الهی بود، وعده‌ای که خداوند به بندگان صالحش در صبر و پایمردی و مجاهدت داد و امروز به بهترین شکل، آن را برای هاشمی محقق کرد. چشمان ظاهر هاشمی اگرچه امروز بسته بود اما میلیون‌ها چشم تر دیدند چگونه خدا به صبر او در برابر تیرهای زهرآگین تخریب و تهمت، جزایی نیکو داد و به این مجاهد نستوه آبرو بخشید.

پدرمان فرزند قرآن بود و در آخرین فصل از عمر خود، از نصر الهی وعده می‌داد و حضور مردم را منشأ و مظهر این پیروزی می‌دانست. و سرانجام مردم آمدند و چه باشکوه آمدند؛ اذا جاء نصرالله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا.

عصاره عمر هاشمی، اعتدال و وحدت بود و رحلتش نمایشگاهی بی‌نظیر از اثبات حقانیت اعتدال و ضرورت وحدت پدید آورد. همانگونه که در حیاتش مردم‌مدار بود، رحلتش نیز مردم‌مدار شد.

هاشمی مدافع مظلومین و دغدغه‌مند گشودن انسدادها در حیات جامعه بود، قوام نظام را در وحدتی حداکثری و بودن همه با هم می‌دانست و امروز شاهد بودیم، همه با هم برای او آمدند. امروز احساس کردیم تنها ما در فراغ پدر ننشسته‌ایم که میلیون‌ها نفر برای رحلت پدری بی‌بدیل به سوگ نشسته‌اند. اما چگونه می‌توانیم هاشمی را زنده ندانیم در حالی که امتداد تفکر او را در چشمان غمگین و خیل انبوه بی‌شمار مردمانی می‌بینیم که مانند هاشمی می‌اندیشند و مانند او دغدغه سرافرازی ایران با اعتدال و آرامش را دارند.

این سرزمین، هرچند بزرگمردی نستوه را از دست داد که جلوتر از زمان خود بود و همواره به آینده می‌اندیشید اما در مقابل، صاحب نسلی شده است که پای در راه ساختن ایرانی بهتر نهاده‌اند.

امروز ایران فرزندی بزرگ، مردم پدری آینده‌نگر و رهبر انقلاب دلسوزترین رفیق خویش را از دست داده‌ است؛ اما همان گونه که لحظه لحظه حیات هاشمی راهگشای کشور بود، وداع و بدرقه بی‌نظیر مردم نیز می‌تواند سرمایه‌ای بزرگ برای ایران و مبدأ بازگشت جامعه به مسیر اعتدال و وحدت باشد.

در پایان زبان‌مان قاصر است از آنکه سپاس خود را از سیل الطاف مردم قدرشناس ایران، مسئولان نظام به ویژه رهبر انقلاب، مراجع عظام تقلید، علما و نخبگان، رهبران سایر ادیان و مذاهب و مردم و مسئولان کشورهایی که با همدردی و همراهی تحمل این ضایعه بزرگ را برای ما آسان‌تر ساخته‌اند اعلام نماییم.»

پیکر خسته این مجاهد نستوه در کنار مراد او خمینی کبیر به آرامشی ابدی رسید اما عشق هاشمی به مردم، مرگ او را ناممکن ساخته است. هاشمی زنده است تا انقلاب زنده است، هاشمی زنده است تا ملت زنده‌اند و راه هاشمی پاینده خواهد ماند.

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق/ ثبت است بر جریده عالم دوام ما»