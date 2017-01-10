دندانپزشکان عمومی ایران در برج میلاد گردهم می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با محوریت دندانپزشکی دیجیتال، اصول، کارایی و محدودیت های آن با حضور سه هزار شرکت کننده از ۲۲ تا ۲۴ دی ماه ۹۵ در مرکز همایش های برج میلاد برگزار می شود.

سالیان زیادی است که دندانپزشکی دیجیتال در حوزه های مختلف تشخیصی و درمانی دندانپزشکی به خصوص رادیولوژی فک، دهان و صورت، پروتز ارتودنسی، اندو و جراحی های ایمپلنت وارد شده است و حتی برای کلاسه بندی پرونده بیماران و بایگانی آنها و نوبت دهی و اطلاع رسانی به بیماران از روش های رایانه ای استفاده می شود. در بیشتر کشورهای دنیا این روند به صورت معمول انجام می شود اما در کشور ما در بسیاری از مراکز درمانی و پزشکی هنوز کارها به صورت کاغذی انجام می شود.

در این کنگره حدود ۶۰ پنل تخصصی ارائه می شود که در هر کدام حداقل سه تا چهار نفر از اساتید درخصوص تازه ترین دستاوردهای علمی سخنرانی خواهند کرد. از آنجا که لازم است متخصصان دندانپزشکی و پزشکان عمومی که در مناطق دور دست در حال خدمت رسانی هستند، از سطح علمی خوبی برخوردار باشند، در این کنگره تلاش می شود سطح علمی این متخصصان با آگاهی یافتن از درمان ها، وسایل و تجهیزات نوین دندانپزشکی ارتقا یابد.

علاوه بر دندانپزشکی دیجیتال، تازه ترین دستاوردها در خصوص موضوعاتی مانند لیزر و سرامیک های دندانی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.

در حاشیه این کنگره نمایشگاهی از مواد و تجهیزات دندانپزشکی برپا می شود.