۳۰۰هزارقطعه طیوربرای جلوگیری از انتقال آنفلوآنزا در اراک معدوم شد

محسن شانقی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای آذرماه سال جاری که علائمی از ابتلای پرندگان محدوده تالاب میقان اراک به آنفلوآنزا مشاهده شد تاکنون ۱۳واحد پرورش مرغ تخم گذار در اطراف تالاب میقان آلوده تشخیص داده شده و مراحل پاکسازی، قرنطینه و معدوم سازی بهداشتی در این مراکز انجام شده است.

وی افزود: همچنین طی یک ماه گذشته حدود ۹۰۰ واحد مرغداری در استان مرکزی در رابطه با انتقال آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان مورد بررسی قرار گرفته است و ۲۰ اکیپ در این رابطه مشغول فعالیت هستند.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی تصریح کرد: کشتارگاه های طیور در سطح استان هر روز مورد بازرسی قرار می گیرند و کار نمونه برداری از ۲۳۰ واحد مرغداری تاکنون انجام شده است.

شانقی خاطرنشان کرد: با توجه به آغاز این بیماری در پرندگان مهاجر تالاب میقان، کار پایش و بررسی در مناطق محدوده این تالاب با جدیت و حساسیت بیشتری صورت می گیرد و واحدهای مرغداری این منطقه به طور مداوم رصد می شوند.

وی تصریح کرد: این بیماری می تواند از یک کشور به کشور دیگر توسط پرندگان مهاجر گسترش یابد و از طریق جابجایی ها به راحتی منتقل می شود، به همین دلیل در راستای مقابله با شیوع آن باید واحدهای پرورش طیور از انتقال بدون مجوز و بدون هماهنگی طیور از منطقه ای به منطقه دیگر خودداری کنند و هرگونه جابجایی باید با ضدعفونی و تحت نظر دامپزشکی باشد.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی افزود: همچنین واحدهای پرورش طیور هرگونه تلفات مشکوک و افزایش تلفات را باید فورا به دامپزشکی گزارش دهند و دفن تلفات باید به صورت کاملا بهداشتی انجام شود.

شانقی گفت: امکان تهیه واکسن برای این بیماری وجود ندارد چراکه آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان سویه های متعددی دارد و ویروس آن مستعد جهش و تغییر است، بنابراین تهیه یک نوع واکسن برای تمامی انواع این بیماری امکان پذیر نیست و به همین دلیل، تاکید بر جدیت در اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از شیوع این بیماری است.

وی با بیان اینکه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار برای کنترل و پیشگیری از این بیماری به دامپزشکی استان مرکزی اختصاص یافته، ادامه داد: در حال حاضر ۸۸۰ واحد صنعتی پرورش طیور در استان مرکزی فعال هستند و ظرفیت آنها ۱۸میلیون قطعه طیور است.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی در رابطه با مصرف مرغ و تخم مرغ توصیه کرد؛ مردم بهتر است از فرآورده‌های بسته‌بندی شده استفاده کرده و به تاریخ تولید و مشخصات روی بسته‌بندی تخم‌مرغ دقت داشته باشند.