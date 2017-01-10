  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۱ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۰۲

جبهه پیروان خط امام و رهبری خراسان رضوی با صدور بیانیه ای عنوان کرد:

آیت الله هاشمی خود را نزدیک ترین فرد به رهبری می دانست

آیت الله هاشمی خود را نزدیک ترین فرد به رهبری می دانست

مشهد ـ جبهه پیروان خط امام و رهبری خراسان رضوی با صدور بیانیه ای ضمن تسلیت درگذشت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، وی را اسطوره ای دانست که نزدیک ترین فرد به رهبری بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جبهه پیروان خط امام و رهبری متشکل از احزاب مختلف ظهر سه شنبه با صدور بیانیه ای درگذشت آیت الله هاشمی را تسلیت گفت.

متن بیانیه به این شرح است:

انا لله وانا الیه راجعون

اسطوره انقلابی و سیاسی و پیشتاز همراهی با بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و یار صدیق و همیشگی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای پا بر پر ملائک گذاشت و از زمین پر کشید و به ملکوت اعلی پیوست.

آیت الله هاشمی رفسنجانی عمر پر برکت خود را در تحقق نهضت و انقلاب اسلامی و در حفظ و صیانت از نظام جمهوری اسلامی ایران وقف نمود و خود و خانواده و جمع دوستان و اطرافیان مرارت ها و سختی های بزرگی را در راه تحقق این آرمان مقدس متحمل شدند..

 در هر عرصه ای که نیاز این انقلاب و نظام و مردم بود، لحظه ای از ایفای نقش و ایثار جان و سرمایه خود دریغ نکرد.کتاب زندگی مبارزاتی، فکری و اخلاقی وی بسیار قطور است و برگهای زرین و نقش های بی بدیل بر آن نقش بسته است.

هاشمی آنقدر قلب مهربانی داشت که هر موقع ذکری  از مصیبت‌ها و بخصوص مصائب بر اهل بیت می‌شد، چشمانش گریان می شد  و بغض گلویش را می گرفت. او درهرگاه که انقلاب با تکانه هایی مواجه می شد و نظام در مخاطراتی قرار می‌گرفت، ناصحانه و صادقانه وارد می شد و روشنگرانه تحلیل می کرد. آنجا که لازم بود دست خواهش دراز می‌کرد و هر آن موقع نیاز بود، محکم و قاطع موضع می‌گرفت و همواره و همیشه مردم و مسئولان  را به وحدت فرا می‌خواند.

 پرچمدار وحدت در ایران و در جهان اسلام بود و برای سیاستمداران الگوی اندیشه ای و عملی می نمود. در  تمام عرصه ها و فراز و فرودهای انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران پیشتاز همه در میدان حاضر بود و خود را نزدیکترین فرد به رهبری می دانست و بارها اعلام عشق به رهبری می نمود و در  طول دوره مبارزات و زندگی سیاسی خود عاشق امام خمینی بود .

اکنون در میان ما نیست، ولی هزاران تجربه و توصیه و  نقش بی بدیل عملی از او در اختیار ماست. این ما هستیم که در سال‌های آینده بایستی از این صحیفه زرین و کارنامه خدماتش  برای ادامه راه و اعتلای اسلام و سعادت این مردم از آن بهره و توشه بگیریم.

جبهه پیروان خط امام و رهبری خراسان رضوی فقدان این مبارز خدوم و یار صدیق و بصیر امام و رهبری  را که در سرداری  دفاع‌ مقدس پیشتاز بود و  در سازندگی کشور ممتاز و در تبیین و تدوین مبانی معرفتی نواندیش و کم  نظیر بود را به پیشگاه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای ، به مردم شریف و مسلمان ایران و به همه آزادیخواهان، انقلابیون و خاندان محترم و وابستگان تسلیت و تعزیت می گوید و از خداوند بزرگ برای آن مرحوم مغفور پاداش ویژه الهی را خواستاریم.

کد مطلب 3873650

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها