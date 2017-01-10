آیت الله هاشمی خود را نزدیک ترین فرد به رهبری می دانست

به گزارش خبرگزاری مهر، جبهه پیروان خط امام و رهبری متشکل از احزاب مختلف ظهر سه شنبه با صدور بیانیه ای درگذشت آیت الله هاشمی را تسلیت گفت.

متن بیانیه به این شرح است:

انا لله وانا الیه راجعون

اسطوره انقلابی و سیاسی و پیشتاز همراهی با بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و یار صدیق و همیشگی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای پا بر پر ملائک گذاشت و از زمین پر کشید و به ملکوت اعلی پیوست.

آیت الله هاشمی رفسنجانی عمر پر برکت خود را در تحقق نهضت و انقلاب اسلامی و در حفظ و صیانت از نظام جمهوری اسلامی ایران وقف نمود و خود و خانواده و جمع دوستان و اطرافیان مرارت ها و سختی های بزرگی را در راه تحقق این آرمان مقدس متحمل شدند..

در هر عرصه ای که نیاز این انقلاب و نظام و مردم بود، لحظه ای از ایفای نقش و ایثار جان و سرمایه خود دریغ نکرد.کتاب زندگی مبارزاتی، فکری و اخلاقی وی بسیار قطور است و برگهای زرین و نقش های بی بدیل بر آن نقش بسته است.

هاشمی آنقدر قلب مهربانی داشت که هر موقع ذکری از مصیبت‌ها و بخصوص مصائب بر اهل بیت می‌شد، چشمانش گریان می شد و بغض گلویش را می گرفت. او درهرگاه که انقلاب با تکانه هایی مواجه می شد و نظام در مخاطراتی قرار می‌گرفت، ناصحانه و صادقانه وارد می شد و روشنگرانه تحلیل می کرد. آنجا که لازم بود دست خواهش دراز می‌کرد و هر آن موقع نیاز بود، محکم و قاطع موضع می‌گرفت و همواره و همیشه مردم و مسئولان را به وحدت فرا می‌خواند.

پرچمدار وحدت در ایران و در جهان اسلام بود و برای سیاستمداران الگوی اندیشه ای و عملی می نمود. در تمام عرصه ها و فراز و فرودهای انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران پیشتاز همه در میدان حاضر بود و خود را نزدیکترین فرد به رهبری می دانست و بارها اعلام عشق به رهبری می نمود و در طول دوره مبارزات و زندگی سیاسی خود عاشق امام خمینی بود .

اکنون در میان ما نیست، ولی هزاران تجربه و توصیه و نقش بی بدیل عملی از او در اختیار ماست. این ما هستیم که در سال‌های آینده بایستی از این صحیفه زرین و کارنامه خدماتش برای ادامه راه و اعتلای اسلام و سعادت این مردم از آن بهره و توشه بگیریم.

جبهه پیروان خط امام و رهبری خراسان رضوی فقدان این مبارز خدوم و یار صدیق و بصیر امام و رهبری را که در سرداری دفاع‌ مقدس پیشتاز بود و در سازندگی کشور ممتاز و در تبیین و تدوین مبانی معرفتی نواندیش و کم نظیر بود را به پیشگاه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای ، به مردم شریف و مسلمان ایران و به همه آزادیخواهان، انقلابیون و خاندان محترم و وابستگان تسلیت و تعزیت می گوید و از خداوند بزرگ برای آن مرحوم مغفور پاداش ویژه الهی را خواستاریم.