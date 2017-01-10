۱۲۰پروژه ساختمانی لرستان بازدید شد/استفاده از مصالح غیر استاندارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر محمد امیری در سخنانی به خبرنگاران اظهار داشت: با هدف ارتقاء سطح کیفی عملکرد ناظران بیش از ۱۲۰ پروژه ساختمانی در شهرهای استان طی نیمه دوم امسال مورد بازدید و کنترل قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در اغلب پروژه های مورد بازدید برخلاف مقررات ملی ساختمان، اسناد و مدارک فنی و حقوقی مرتبط با پروژه در محل کارگاه وجود نداشت گفت: به دلیل عدم اجرای طرح مجریان ذیصلاح و نبود ناظر هماهنگ کننده در فرآیند نظارت بر ساخت، امکان کنترل اسناد و مدارک فنی و حقوقی میسر نبوده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان گفت: همچنین به رغم صراحت قانون مقررات ملی ساختمان مبنی بر الزامی بودن نصب تابلوی مشخصات در کارگاه، اغلب این پروژه ها فاقد تابلو مشخصات فنی ساختمان بود.

امیری با بیان اینکه از دیگر موارد مشاهده شده در این بازدیدها عدم استفاده از مصالح استاندارد بود که در این خصوص موضوع تخلف به اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان منعکس شده است گفت: از طرفی به لحاظ اهمیت موضوع از همه ناظران خواسته شده در گزارش های مرحله ای و یا چک لیستهای مربوطه، مورد تخلف را گزارش کنند.

وی بروز برخی مشکلات حقوقی و فنی پیش آمده در مرحله شروع عملیات ساختمانی و اقدام یک جانبه مرجع صدور پروانه در متوجه ساختن بار حقوقی و مسئولیت کیفری ناشی از آن، عدم شناخت کافی مردم از مقررات ملی ساختمان، ضرورت بهره گیری از رسانه ملی برای فرهنگ سازی، ضرورت تلاش بیش از پیش کمیته آموزش سازمان برای افزایش آگاهی ناظران، مغایرت نقشه های اجرایی و مصوب و مسئولیت های فنی و حقوقی که در این خصوص متوجه ناظران بوده را از دیگر مواردی عنوان کرد که در گزارش عملکرد کمیته تخصصی کنترل مضاعف لحاظ شده است.