مراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در سنندج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه و استاندار کردستان با انتشار اطلاعیه ای از مردم برای حضور در مراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی که صبح روز چهارشنبه در سنندج برگزار می شود، دعوت کردند.

در این اطلاعیه آمده است: حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، چه در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب و چه در سال‌های بعد از آن همواره خادمی به تمام معنا برای اعتلای نظام و انقلاب شکوهمند ایران اسلامی بودند٬ بدون شک خدمات بی بدیل آن یار دیرین امام (ره) و همراه همیشگی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) هیچگاه از اذهان مردم ایران زمین و تاریخ انقلاب اسلامی زدوده نخواهد شد و نام و یاد او بر صفحات زرین انقلاب خواهد درخشید.

اینک که دست تقدیر ما را به سوگ این بزرگ مرد نشانده است، ضمن ابراز تاسف و تالم بی پایان، به اطلاع می‌رساند مجلس بزرگداشت و مراسم ترحیمی در سنندج برگزار می‌گردد. لذا از تمامی مردم شریف استان کردستان دعوت می شود روز چهارشنبه مورخ ۲۲ دی ماه راس ساعت ۹:۳۰ با حضور در صحن قدیم مسجد جامع شهر سنندج ضمن تجدید پیمان با آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی یاد و نام حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی را گرامی بدارند. باشد که گوشه ای از دینِ خود را به این مجاهد خستگی ناپذیر ادا کرده باشیم.

لازم به ذکر است که طی دو روز اخیر نیز پیام های تسلیتی از سوی مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان، نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، جریان ها و احزاب سیاسی و شخصیت های فرهنگی و مذهبی به مناسبت درگذشت آیت الله رفسنجانی صادر شده است.