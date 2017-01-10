  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۱ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۲۶

برای چهارمین روز متوالی؛

کیفیت آلودگی هوا در ارومیه برای گروه های حساس ناسالم شد

کیفیت آلودگی هوا در ارومیه برای گروه های حساس ناسالم شد

ارومیه- رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های اداره حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: کیفیت آلودگی هوا در ارومیه برای گروه های حساس ناسالم شد.

سعید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هوای ارومیه امروز سه شنبه برای چهارمین روز متوالی امروز نیز برای گروه های حساس ناسالم است افزود: میزان ذرات ۱۰ میکرون در هوای ارومیه ۱۱۲میکروگرم و ذرات ۲.۵ میکرون نیز ۱۲۰میکروگرم بر متر مکعب است.

وی ادامه داد: منشاء ذرات آلاینده هوای شهر ارومیه داخلی بوده و در برخی مناطق نیز پایداری هوا موجب تشدید این آلودگی شده است.

موسوی با بیان اینکه از میزان آلودگی هوا در سایر شهرستان های استان گزارشی ارسال نشده است عنوان کرد: در آذربایجان غربی هشت ایستگاه سنجش آلودگی هوا در ارومیه و شهرستان‌های خوی، بوکان، سردشت و سلماس وجود دارد

رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های اداره حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: پیشنهاد می شود ساکنان شهر به ویژه بیماران قلبی و عروقی، کودکان، کهنسالان و بیماران خاص در مواقع آلودگی هوا از تردد در سطح خیابان های شهر پرهیز کنند.

موسوی اضافه کرد: در سطح استان هشت ایستگاه سنجش آلودگی هوا وجود دارد که چهار ایستگاه در ارومیه و چهار ایستگاه دیگر در شهرستان‌های خوی، بوکان، سردشت و سلماس قرار دارد که ایستگاه‌های سردشت و سلماس مخصوص اندازه گیری گردو غبار هستند و آلاینده‌های گازی را اندازه گیری نمی‌کنند.

کد مطلب 3873658

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها