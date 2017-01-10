کشف ۱۹۰ هزار نخ سیگار قاچاق در بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا دلیری در سخنانی به خبرنگاران اظهار داشت: در پی کسب خبر و اطلاعاتی مبنی بر اینکه یک متخلف در بروجرد در امر تهیه و توزیع سیگار خارجی قاچاق فعالیت دارد شناسایی و پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران نیروی انتظامی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: مأموران آگاهی شهرستان بروجرد با کارهای اطلاعاتی و هماهنگی مقام قضایی متهم را در بروجرد شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی بروجرد تصریح کرد: در بازرسی از منزل متهم، ۱۹۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق کشف شد.

سرهنگ دلیری عنوان کرد: متهم با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.