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۲۱ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۴۴

فرمانده انتظامی بروجرد خبر داد؛

کشف ۱۹۰ هزار نخ سیگار قاچاق در بروجرد

کشف ۱۹۰ هزار نخ سیگار قاچاق در بروجرد

بروجرد - فرمانده انتظامی بروجرد از کشف ۱۹۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا دلیری در سخنانی به خبرنگاران اظهار داشت: در پی کسب خبر و اطلاعاتی مبنی بر اینکه یک متخلف در بروجرد در امر تهیه و توزیع سیگار خارجی قاچاق فعالیت دارد شناسایی و پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران نیروی انتظامی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: مأموران آگاهی شهرستان بروجرد با کارهای اطلاعاتی و هماهنگی مقام قضایی متهم را در بروجرد شناسایی و در  عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی بروجرد تصریح کرد: در بازرسی از منزل متهم،  ۱۹۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق کشف  شد.

سرهنگ دلیری عنوان کرد: متهم با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

کد مطلب 3873659

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