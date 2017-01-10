ابراز نگرانی انگلستان و فرانسه از واردات اورانیوم توسط ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، در حالیکه امروز ایران و گروه ۵+۱ در وین نشست کمیسیون مشترک برای بررسی اجرای برجام را که آخرین امید دولت اوباما برای تثبیت این توافق با ایران قبل از روی کار آمدن دونالد ترامپ است برگزار می کنند، انگلیس و فرانسه درباره صادرات اورانیوم به ایران ابراز نگرانی کردند.

از موضوعاتی که در این نشست مورد بررسی قرار می گیرند شکایت ایران از مصوبه اخیر کنگره آمریکا درباره تمدید تحریم های ایران است و همچنین اجازه کشورهای توافق کننده درباره دادن مجوز واردات اورانیوم توسط ایران است.

در حالیکه روز گذشته دیپلمات ها از موافقت گروه ۱+۵ با صادرات ۱۰۰ تن اورانیوم روسیه به ایران خبر داده اند منابع خبری از بررسی صادرات بعدی از سوی قزاقستان به ایران نیز خبر می دهند.

بنا بر این گزارش هر چند گروه ۱+۵ با صادرات اورانیوم به ایران موافقت کرده است اما این مسئله باید در شورای امنیت سازمان ملل نیز به تصویب برسد.

با وجود موافقت این کشورها با صادرات اورانیوم روسیه به ایران فرانسه و انگلیس با ابراز نگرانی در این خصوص خواستار توضیحات و جزئیات بیشتری درباره مقصد نهایی و انبار این اورانیوم ها شده اند.

این دو کشور با طرح این مسئله که ایران خودش اورانیوم تولید می کنند اعلام داشته اند که می خواهند بدانند چرا ایران می خواهد اورانیوم وارد کند.