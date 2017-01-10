روسیه دفاع ضد هوایی مسکو را تقویت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت دفاع روسیه امروز طی اطلاعیه ای اعلام کرد، برای تقویت دفاع هوایی مسکو پایتخت این کشور، سامانه دفاع هوایی اس-۴۰۰ در نزدیکی این شهر مستقر و از یازدهم ژانویه فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.



این سامانه دفاع هوایی در شهر پودولسک در نزدیکی مسکو مستقر خواهد شد. سامانه دفاع هوایی اس-۴۰۰ دارای ۴۰۰ کیلومتر برد بوده و علاوه بر آسمان مسکو، ۱۲ منطقه دیگر روسیه را نیز تحت پوشش قرار خواهد داد.



روسیه قصد دارد برای افزایش ضریب امنیت هوایی مناطق شمالی خود، این سامانه را در اختیار ناوگان دریایی شمالی خود نیز قرار دهد.



روسیه پیش از این در تاریخ اول ژانویه نیز سیستم ضد هوایی Pantsir-s را در شبه جزیره کریمه مسقر کرده بود.