پایان ششمین کمیسیون مشترک برجام/تمدید قانون آیسا نقض برجام است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح کارشناسی میان هیات‌های مذاکره‌کننده ایران و ۱+۵، جلسه گروه کاری تحریم‌ها و نشست‌های جداگانه‌ای میان هیات‌ ایران با هیات‌های مذاکره‌کننده آمریکا، روسیه و چین روز دوشنبه برگزار می‌شود.

نشست کارگروه اجرایی کردن لغو تحریم‌ها با حضور هیات‌های کارشناسی ایران و آمریکا نیز روز دوشنبه در وین برگزار شد.

در گفت‌وگوهای کارشناسی در قالب «کارگروه اجرایی کردن لغو تحریم‌ها، اسماعیل بقایی دبیر ستاد پیگیری اجرای برجام در وزارت امور خارجه ریاست هیات کارشناسان کشورمان را به عهده داشت.

پس از پایان این نشست، دیدار دوجانبه هیات ایرانی به ریاست سید عباس عراقچی با هیات آمریکایی در هتل کوبورگ وین آغاز شد.

از زمان اجرایی شدن برجام این دومین بار است که کمیسیون مشترک بر اساس درخواست ایران و برای رسیدگی به بدعهدی های آمریکا و اقدامات غیرمنطبق آن کشور با مفاد برجام تشکیل جلسه می دهد. همچنین دیروز برای نخستین بار سازوکار کارگروه اجرایی کردن لغو تحریمها که در برجام پیشبینی شده است به کار گرفته شد و نشست کارگروه با حضور هیات‌های کارشناسی از ایران و تمام دولتهای عضو برجام در وین برگزار شد.

در نشست کمیسیون مشترک علاوه بر بررسی گزارش ارائه شده توسط کارگروه کارشناسی، نمایندگان کشورمان ضمن ارائه شرحی از بدعهدی های آمریکا در یکسال اخیر، با ارائه مستندات حقوقی تمدید قانون ایسا را مغایر با تعهدات آمریکا در قالب برجام دانستند.

در ادامه، هیات آمریکایی با تاکید مجدد بر پایبندی کامل این کشور به برجام، ضمن اشاره به عدم امضای این مصوبه از سوی رییس جمهور آمریکا به عنوان یک تصمیم مهم سیاسی، و برشمردن یک سلسله از اقدامات حقوقی و اجرایی که از سوی دولت این کشور برای بی اثر کردن قانون آیسا صورت گرفته است، عنوان نمود که با اقدامات انجام شده، هیچ تاثیر عملی بر قانون مزبور مترتب نبوده و لذا نفس تصویب این قانون در کنگره آمریکا مشکلی برای تعهدات برجامی این کشور ایجاد نمی نماید.

در ادامه نشست، نمایندگان سایر دولتهای عضو کمیسیون با جدی قلمداد کردن نگرانی ایران، خواستار اقدامات آمریکا درجهت بلااثر ماندن این قانون و شفاف سازی کامل در این زمینه شدند به گونه ای که هیچ ابهامی نسبت به اینکه این قانون اثری بر تجارت و همکاری با ایران ندارد باقی نماند.

در ادامه جلسه همه کشورها بر تعهد کامل خود به برجام، و ضرورت پرهیز از اقداماتی که به اجرای موثر و جامع برجام در بخش لغو تحریمها لطمه وارد آورد، تاکید کرده و بر ضرورت بی اثر ماندن قانون ایسا و نیز سایر قوانینی که به موجب برجام اجرای آنها بایستی متوقف باشد، پافشاری نمودند.

در این نشست همچنین با اغتنام فرصت و با توجه به نزدیک شدن به زمان یکسال از اجرایی شدن برجام، مروری نیز بر روند اجرای سایر بخشهای برجام از جمله کانال خرید و همکاری های صلح آمیز هسته ای با ایران (موضوع پیوست سوم برجام) و نحوه ارتقا و گسترش این همکاریها صورت گرفت.

معاون وزیر خارجه کشورمان پیش از نشست کمیسیون مشترک در گفت‌وگویی درباره تمدید قانون آیسا اظهار داشت: از دید ما تمدید قانون آیسا نقض تعهدات برجامی آمریکا است و باید به نحو موثری جبران شود و این موضوع امروز در دستور کار کمیسیون مشترک قرار گرفته است.

وی همچنین در خصوص نشست‌های کارشناسی که پیش از نشست کمیسیون مشترک برگزار شده است، عنوان کرد: کارشناسان بحث خوبی داشتند و به جمع‌بندی‌های خوبی رسیدند.