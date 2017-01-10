برخورد دوگانه غرب با تروریسم/اوباما فاقد برنامه برای صلح در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، «نعمان کورتولموش» معاون نخست وزیر ترکیه در سخنانی در کنفرانس سفرای این کشور در آنکارا با متهم کردن آمریکا و غرب به حمایت از تروریسم و نداشتن برنامه برای صلح در سوریه گفت: از آنجائیکه سازمان های تروریستی قابل مهار نیستند و می توانند به دیگر نقاط جهان سرایت کنند، امروز مسئله تروریسم تبدیل به یک مشکل جهانی شده است.

وی با اشاره به برخورد دوگانه غرب با مسئله تروریسم و دموکراسی گفت: آنهائیکه امروز از همکاری درباره مبارزه با تروریسم صحبت می کنند باید به سوابق خودشان نگاه کنند و ببینند که چگونه خودشان در گذشته میزبان دیکتاتورهایی مثل صدام و قذافی بودند.

کورتولموش با انتقاد از غربی ها به خاطر راه انداختن جنگ نیابتی در منطقه با حمایت از گروه های تروریستی به آنها هشدار داد که این عواقب می تواند توسط همین سازمان های مورد حمایتشان به خودشان برگردد.

وی افزود: در دنیای غرب سال هاست که دیدگاه «شرق، شرق است و غرب، غرب؛ این دو هیچگاه نمی توانند گردهم آیند» حاکم است. به جای آنکه با شرق گفتگو کرده و برای حل مشکلات چشم انداز خود را توسعه دهند دنیای شرق را انکار کرده و مشکلات آن را به خود مربوط نمی دانند.



کورتولموش تصریح کرد: همه باید بویژه در خصوص دو تهدید جهانی هوشیار بوده و بر روی فعالیت هایی که موجب از بین بردن علل این تهدیدات است تمرکز کنند. یکی از اینها مهاجرت جهانی و دیگری تروریسم جهانی است. امروز آنچه در سوریه، سومالی و عراق اتفاق می افتد، در آنجا نمی ماند.