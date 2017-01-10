جزئیات آیین بزرگداشت آیت الله هاشمی در کرمان/چهارشنبه تعطیل نیست

فرشید فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آیین بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی جمعه ۲۴ دی ماه در مسجد جامع رفسنجان و شنبه ۲۵ دی ماه در مصلای بزرگ امام علی (ع) کرمان برگزار می شود.

وی گفت: سخنران این آیین مشخص شده و مذاکرات در این خصوص در حال انجام است که بعد از قطعیت اطلاع رسانی می شود.

فلاح با اشاره به اینکه حضور خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی در این آیین قطعی است، افزود: برنامه ریزی به گونه ای صورت گرفته که امکان حضور خانواده آیت الله هاشمی در این دو آیین وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: از تمامی مقامات و شخصیت های کرمانی پایتخت نشین برای حضور در این آیین دعوت به عمل آمده است.

مدیرکل حوزه استانداری کرمان یادآور شد: میزبان اصلی این آیین نماینده ولی فقیه در استان کرمان، استاندار کرمان و مجمع نمایندگان استان کرمان است.

اعزام ۵۰ دستگاه اتوبوس از رفسنجان برای شرکت در آیین تشییع آیت الله رفسنجانی

فلاح با اشاره اینکه بیش از ۵۰ دستگاه اتوبوس از رفسنجان برای شرکت علاقمندان در آیین تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی به تهران اعزام شد، افزود: به دلیل اینکه رفسنجان زادگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی بوده و مردم این شهرستان علاقمندی فراوانی برای برگزاری آیین بزرگداشت داشتند نخستین مراسم در این شهرستان برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه در تمامی شهرستان های استان کرمان یک برنامه محوری در این خصوص برگزار می شود، یادآور شد: مراسمی از طرف دولت در بهرمان برگزار نمی شود.

مدیرکل حوزه استانداری کرمان گفت: استاندار کرمان به نمایندگی مردم استان کرمان در برنامه های ویژه آیت الله هاشمی رفسنجانی در تهران حضور یافته است.

داغ مضاعف مردم دیار کریمان

فلاح با اشاره به توصیه استاندار کرمان بر حضور پرشور مردم در آیین گرامیداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: مردم استان کرمان به دلیل اینکه کرمان زادگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی است داغ مضاعفی را احساس می کنند چرا که علاوه بر اینکه یک پیشکسوت انقلاب را از دست داده اند هم استانی نخبه و فرهیخته خود را از دست داده اند.

وی با اشاره به اینکه حضور مردم به این آیین شکوه و جلوه می دهد، افزود: امیدواریم مراسم فاخری در این زمینه در استان کرمان برگزار شود.

مدیرکل حوزه استانداری کرمان با اشاره به اینکه مذاکرات استاندار کرمان در خصوص تعطیلی چهارشنبه در کرمان به پایان رسیده است، یادآور شد: در نهایت تصمیم دولت بر این شد که چهارشنبه در کرمان تعطیل نباشد.

مراسم بزرگداشت ارتحال یار دیرین امام و رهبری آیت الله هاشمی رفسنجانی در استان کرمان با حضور خانواده آن مرحوم، آحاد مردم و مسئولان استانی و کشوری جمعه ۲۴ دی ماه ساعت ۱۵ تا ۱۷ در مسجد جامع رفسنجان و شنبه ۲۵ دی ماه ساعت ۱۵ تا ۱۷ در مصلی بزرگ امام علی شهر کرمان برگزار می شود.