ابومازن مخالفت دولت آمريكا با سند اسيران را به حماس ابلاغ كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه الجزيره، محمد نزال اظهار داشت : ابومازن به حماس اطلاع داده است كه دولت آمريكا با سند اسيران موافق نيست وآن را ناقص مي داند.



عضو دفتر سياسي حماس گفت : عباس به ما اين مسئله را اطلاع داده است كه اگر سند اسيران شامل اعتراف صريح و آشكار به رژيم صهيونيستي و موافقت با تمام توافقات امضا شده ميان سازمان آزاديبخش فلسطين(ساف) و اسرائيل و توقف خشونت به زعم آمريكا نباشد، تشكيل دولت وحدت ملي فلسطين امكان ندارد.



نزال، ابومازن را به عقب نشيني از تشكيل دولت وحدت ملي متهم كرد.



وي ابراز تاسف كرد كه فشارهاي داخلي و خارجي كه ابومازن در معرض آنها قرار دارد، علت عقب نشيني وي از تشكيل دولت وحدت ملي است.



اين عضو جنبش حماس با رد شروط كميته بين المللي چهارجانبه از جمله مخالفت با به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي گفت : حتي اگر حماس اين شروط را بپذيرد، آنها باز هم شروط بيشتري مطرح خواهند كرد.



بر اساس گزارش رسانه ها، بازداشت شدگان و اسيران فلسطيني عضوهمه گروههاي فلسطيني روز دهم ماه مه (20 ارديبهشت) سندي به نام "طرح ملي دموكراتيك" را براساس وحدت موضع فلسطينيان ارائه دادند كه به امضاي بازداشت شدگان برجسته به ويژه مروان برغوثي دبيركل جنبش فتح دركرانه باختري،شيخ عبدالخالق النتشه عضو هئيت فرماندهي عالي جنبش "حماس"؛ عبد الرحيم ملوح معاون دبيركل جبهه خلق براي آزادي فلسطين و شيح بسام السعدي از اعضاي جنبش جهاد اسلامي فلسطين رسيده است.

گفته مي شود اين سند خواهان "تدوين يك طرح فلسطيني براي تحرك سياسي فراگير و همه جانبه و وحدت مواضع سياسي فلسطين براساس برنامه اجماع ملي فلسطين، قوانين عربي وقوانين و قطعنامه هاي بين المللي صادره درباره ملت فلسطين است كه سازمان آزاديبخش فلسطين(ساف) وتشكيلات خودگردان و دولت و گروههاي ملي و اسلامي و نهادهاي جامعه مدني نمايندگي آن را به عهده دارند".