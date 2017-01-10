فیروز کریمی بدنبال بازیکنان مسن/گزینه های نفت هنوز قرارداد نبستند

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی سه شنبه در نشست پیش از بازی تیمش در مقابل صبای قم در جمع خبرنگاران افزود: بازی فردا چون بازی اول من هست به طور طبیعی مشکل و غیر قابل پیش بینی است اما با توجه به تلاشهای صورت گرفته و آن میزان اطلاعاتی که از تیم حریف به دست آوردیم سعی کردیم تا بر مبنای موجودیت هر دو تیم تمریناتمان را تنظیم کنیم.

وی در خصوص جذب بازیکن جدید و و خروجی ها احتمالی از تیم در نیم فصل دوم اظهار کرد: تاکنون رضا نورمحمدی را جذب کردیم. در تیم ما پیش از این دو نفر جای خالی داشتیم. دو نفر نیز به دلیل مصدومیتی که بنا به تائید کادر پزشکی ما و تائید فدراسیون پزشکی قادر به همراهی تیم تا پایان فصل نخواهند بود، از جمع تیم خارج شدند. ضمن آنکه چهار بازیکن جا داشتیم که به تیم اضافه کنیم که تاکنون موفق به انعقاد قرار داد با یک بازیکن شده ایم.

کریمی در خصوص حضور معبودی در ترکیب تیم صنعت نفت تصریح کرد: عزیز معبودی در تمرینات شرکت کرد اما مشکل به وجود آمد اما امیدواریم بتوانیم مشکلاتش را حل کنیم.

وی یادآور شد: به هر حال عزیز معبودی سال قبل یعنی یک نیم فصل پیش از لیگ برتر پائین آمدند. او کاپیتان تیم ملوان بوده و تجربه بیش از یک صد بازی در لیگ برتر را دارد و ما به تجربه او نیاز داشتیم. او یکشنبه هفته جاری در تمرینات ما شرکت کرد و دیروز دیدیم که چه با سرعت با سایر بازیکنان هماهنگ شد و این به دلیل تجربه بالای اوست، متاسفانه تیم صنعت نفت خیلی خیلی جوان بسته شده است. امروزه در تیمهایی که می درخشند بازیکنانی مثل رجب زاده حرف اول را می زنند که جلو خود ما نیز در همین زمین خود ما هتریک کرد.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: امروزه در دنیا سن و سال چندان مطرح نیست بلکه آمادگی حرف اول را می زند. دیدیم که باسابقه ترین بازیکن لیگ که رجب زاده است خیلی خوب در حال درخشیدن است و تیمش هم دارد به رده های بالا صعود می کند اما هر بازیکن با تجربه ای هم دلیل بر این نمی شود که بتواند در تیمی بیاید و گره گشایی کند در کنار تجربه بایستی از آمادگی بالایی نیز برخوردار باشد.

کریمی افزود: در نیم فصل اول فرهادی در تیم اکسین خیلی خوب کار کرد، بنا بر دلائلی از ذوب آهن جدا شد و با توجه به اینکه ۳۲ سال سن شرایط مناسبی را داشت اما ما هنوز موفق نشدیم با او با طور کامل قرارداد ببندیم، امید است که بتوانیم از وجود او در ترکیب تیم صنعت نفت استفاده کنیم.

وی اظهار کرد: مراحل انتقال معبودی به تیم صنعت نفت در حال انجام است. من برای اولین بار با پورغاز بازیکن با تجربه و کلاسیکی که سابقه بازی در تیمهای استقلال و ملی را دارد و دفاع مطرحی نیز بود و الان هم عضو تیم ملی است، صحبت کردم و به من هم قول داد اما به هر دلیلی نیامد. اشتباه کردم که خودم مستقیم از وی خواستم که به تیم ما بیاید چرا که این درخواست جز اینکه او رویم را زمین بیندازد هیچ خاصیتی نداشت.

کریمی تصریح کرد: بازیکنان قدری سخت به اینجا می آیند که البته دلائل مختلفی دارد. اول اینکه وقتی به طور همزمان یک تیم تهرانی و یک تیم شهرستانی دور از مرکز خواهان یک بازیکن هستند به طور طبیعی با توجه به امکانات بیشتر و جذابیت های خاصی که در تهران است (مقبولیت، محبوبیت، صدا و سیما، مطبوعات)، گزینه نخست آنها برای انتخاب تهران باشد؛ ضمن آنکه در کنار آن امکانات مالی بسیار خوبی بود که به بازیکنان پیشنهاد دادند و این در حالی است که سقفی که برای ما برای مذاکره با بازیکنان مد نظرمان در نظر گرفته شده به مراتب پائین تر از سقفی است که استقلال، پرسپولیس، سایپا و سایر رقبای ما ارائه کرده اند و طبیعی است که ما نمی توانیم آنها را جذب کنیم.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در خصوص خبر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر دعوت استقلال تهران از محمد شادکام گفت: خیلی اهل فضای مجازی نیستم و دوست دارم در فضای حقیقی باشم و فضای حقیقی هم این زمین است. من این موضوع را اولین باری است که شنیده ام ضمن آنکه با نزدیکی به شروع بازیهای نیم فصل دوم امکان انتقال این بازیکن را نداریم حتی اگر بدانیم که آینده اش آنجا تامین تر است.

کریمی افزود: ما چهار مهاجم داشتیم. یکی از آنها یعنی امیر زلیکانی مصدوم شده است و طبق آخرین گزارش پزشکی که پزشک تیم به من داد طول درمان وی یک ماه و نیم است حال چه زمانی امیر بخواهد برسد و آماده شود خودش یک داستان است. گویا امیر پیش از ورود من به تیم در سه چهار جلسه از انجام تمرینات، فشاری بر آن وارد شده که عضلاتش را بیش از قبل دچار مشکل کرده و دچار پارگی عضلات هم استرینگ شده که بسیار هم سخت است. امیدواریم هر چه زودتر سلامتیش را به دست آورد به همین دلیل او را نداریم.

وی اظهار کرد: یار برزیلی ما هم که به شهر خود رفته است هنوز باز نگشته است. در زمان حاضر فقط دو مهاجم داریم. محمد شادکام هم که دیروز برای اولین بار توانستیم دور زمین او را ببینیم، فکر می کنم با مظلومیت ما و دعا و «امن یجیب» خواندن ما او نیز رسید به همین دلیل نمی توانیم با رفتن او از تیم موافق باشیم. از دو مهاجم اگر بخواهیم یکیش را به استقلال بدهیم ولو اینکه به نفع بازیکن هم باشد نمی توانیم این کار را انجام دهیم البته محمد دوست دارد اینجا باشد و به تیمش خدمت کند.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در خصوص هواداران این تیم گفت: همه تیمهای پرطرفدار خاصه استقلال که بنده با آن کار کردم و یا سپاهان اصفهان، تراکتور سازی تبریز، استقلال خوزستان، شاهین بوشهر، ملوان بندر انزلی و الی آخر، طرفدارانشان نسبت به تیمشان حساسیت دارند و طرفداران صنعت نفت نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

کریمی افزود: طرفداران خوزستانی را می شناسم. در این خطه چهار سال و نیم حضور داشتم و تیمداری کردم. تلاشمان بر این است تا علاوه بر اینکه تیممان را به بهترین شرایط حفظ می کنیم و دیگر دغدغه و جنگ اعصاب نداشته باشیم ارائه گر یک فوتبال قشنگ باشیم، فوتبالی که در شان فوتبال آبادان باشد.

وی اظهار کرد: قاعده فوتبال آبادان آن است که به برزیل ایران معروف است به همین دلیل نباید حرفی و اسمی باشد. سعی می کنیم فوتبالی در خور توجه ارائه دهیم تا بیننده از دیدن آن لذت ببرد.

کریمی تصریح کرد: طرفداران آبادانی به جز بحث حفظ تیمشان در لیگ برتر بیشتر از آن دنبال یک فوتبال زیبا هستند که در خور نام و شان صنعت نفت آبادان باشد.

وی در پایان خطاب به خبرنگاران گفت: امیدوارم بتوانیم در کنار کار تیم فوتبال، دوستان خوبی برای یکدیگر باشیم و در جهت ارتقای تیم صنعت نفت بکوشیم.



به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی در حالی به دنبال بازیکن ۳۰ سال و ۳۲ ساله به نام های معبودی و فرهادی است که پیش از این نورمحمدی ۳۵ ساله برای نیم فصل دوم جذب تیم شده است و به نظر می رسد وی قصد دارد سن تیم را بالا ببرد.