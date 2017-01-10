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۲۱ دی ۱۳۹۵، ۲۰:۱۴

نماینده مردم الیگودرز در مجلس خبر داد؛

توجه به سرمایه‌گذاری خارجی در برنامه ششم توسعه

توجه به سرمایه‌گذاری خارجی در برنامه ششم توسعه

خرم آباد - سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کل کشور از توجه به سرمایه گذاری خارجی در قالب برنامه ششم توسعه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدخدابخشی در خصوص سرمایه گذاری خارجی در برنامه ششم اظهار داشت:برای تحقق اهداف برنامه پیش بینی شده است که 15.5 درصد از منابع مورد نیاز سرمایه گذاری از محل سرمایه گذاری خارجی به اشکال مختلف در قالب فاینانس، مشارکت مستقیم و یا قرار دادهای مشارکت خارجی تامین شود.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در برنامه ششم توسعه در رابطه با سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته است، افزود: در یکی از احکامی که در برنامه ششم توسعه گنجانده شده به دولت اجازه می دهد که بتواند در مجموع 65 میلیارد دلار منابع خارجی را جذب کند.

خدابخشی تصریح کرد: مجلس در برنامه پنج ساله توسعه کشور،این اجازه را صادر کرده داده و اجرای این موضوع به دولت برمی گردد که تلاش کند و با استفاده از مجوزی که گرفته منابع لازمی که نیاز دارد را برای تحقق اهداف برنامه جذب کند.

کد مطلب 3873734

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