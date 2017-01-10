مجوز بازی مهاجم کامرونی تیم فوتبال فولاد صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با اقدامات صورت گرفته از سوی باشگاه فولاد خوزستان مجوز بازی (کارت ای تی سی) ارنست انفور، مهاجم ۳۰ ساله کامرونی این تیم از سوی فیفا صادر شد و در اختیار باشگاه فولاد خوزستان قرار گرفت.

به این ترتیب این بازیکن می تواند با نظر نعیم سعداوی از دیدار روز جمعه فولاد مقابل تیم ماشین سازی تبریز تا پایان مسابقات لیگ برتر برای این تیم به میدان برود. ارنست ان‌فور (Ernest Webnje Nfor)، متولد ۲۸ اپریل ۱۹۸۶ میلادی در شهر بیتوا کشور کامرون بوده که پس از انتقال به فوتبال بلژیک گذرنامه این کشور اروپایی را هم دریافت کرده است.

