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۲۱ دی ۱۳۹۵، ۲۰:۰۷

برای حضور در نیم فصل دوم؛

مجوز بازی مهاجم کامرونی تیم فوتبال فولاد صادر شد

مجوز بازی مهاجم کامرونی تیم فوتبال فولاد صادر شد

مهاجم کامرونی تیم فوتبال فولاد خوزستان می تواند این تیم را در دیدار برابر ماشین سازی همراهی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر،  با اقدامات صورت گرفته از سوی باشگاه فولاد خوزستان مجوز بازی (کارت ای تی سی) ارنست انفور، مهاجم ۳۰ ساله کامرونی این تیم از سوی فیفا صادر شد و در اختیار باشگاه فولاد خوزستان قرار گرفت.

 به این ترتیب این بازیکن می تواند با نظر نعیم سعداوی از دیدار روز جمعه فولاد مقابل تیم ماشین سازی تبریز تا پایان مسابقات لیگ برتر برای این تیم به میدان برود. ارنست ان‌فور (Ernest Webnje Nfor)، متولد ۲۸ اپریل ۱۹۸۶ میلادی در شهر بیتوا کشور کامرون بوده که پس از انتقال به فوتبال بلژیک گذرنامه این کشور اروپایی را هم دریافت کرده است.
 

کد مطلب 3873735
رضا خسروي

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