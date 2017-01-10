  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۱ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۵۶

فرماندار اهر در گفتگو با مهر:

مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی در اهر برگزار می شود

مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی در اهر برگزار می شود

اهر - فرماندار اهر گفت: مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام در اهر برگزار می شود.

سید محمد عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مراسم توسط فرمانداری شهرستان اهر، امام جمعه شهرستان اهر و ستاد ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی برگزار می شود.

وی در خصوص زمان و مکان برگزاری این مراسم بزرگداشت افزود: این مراسم روز پنج شنبه ۲۳ دی ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ ظهر در مسجد چهارده معصوم (ع) اهر برگزار می شود.

عابدی با تاکید بر اینکه آیت الله هاشمی رفسنجانی یار دیرین انقلاب و امام خمینی(ره) و یاور و همسنگر مقام معظم رهبری بودند، ادامه داد: ایشان سردار سازندگی زمان و مرد بحران های سخت بودند.

کد مطلب 3873736

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها