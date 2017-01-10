مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی در اهر برگزار می شود

سید محمد عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مراسم توسط فرمانداری شهرستان اهر، امام جمعه شهرستان اهر و ستاد ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی برگزار می شود.

وی در خصوص زمان و مکان برگزاری این مراسم بزرگداشت افزود: این مراسم روز پنج شنبه ۲۳ دی ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ ظهر در مسجد چهارده معصوم (ع) اهر برگزار می شود.

عابدی با تاکید بر اینکه آیت الله هاشمی رفسنجانی یار دیرین انقلاب و امام خمینی(ره) و یاور و همسنگر مقام معظم رهبری بودند، ادامه داد: ایشان سردار سازندگی زمان و مرد بحران های سخت بودند.