حذف یارانه افراد پردرآمد تسریع شود/ مستمری مددجویان ناچیز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی رستمیان با اشاره به اینکه تصویب قانون افزایش مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در برنامه ششم از محل حذف یارانه پردرآمدها بسیار ایده آل است، اظهار داشت: مسئولان دولتی از همان ابتدای شروع بررسی لایحه برنامه ششم در مجلس اعلام کردند که امکان و توان اجرای این برنامه را ندارند، زیرا این برنامه از سوی مجلس تدوین شد و دولت برخی موارد را در لایحه مطرح نکرده بود.

نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به گفته دولت امکان اجرای کامل برنامه ششم وجود ندارد، افزود: یکی ازمواردی که دولت به آن در برنامه بی توجهی کرده بود افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش سازمان‌های حمایتی بود که مجلس شورای اسلامی به دلیل مشکلات این قشر از جامعه و میزان ناچیز مستمری‌ها پیشنهاد داد که یارانه اقشار پردرآمد حذف و به میزان مستمری مددجویان اضافه شود.

وی با بیان اینکه دریافت مستمری زیر ۱۰۰ هزار تومان بسیار ناچیز و غیر قابل قبول است، تصریح کرد: به طور حتم تصمیم نمایندگان در راستای افزایش مستمری‌ها عادلانه بود اگرچه میزان ۲۰۰ هزار تومان تصویب شده نیز مبلغ کمی است؛ اما این میزان درخانواده های مختلف با توجه به تعداد افراد و یا حتی میزان معلولیت افراد تحت پوشش بهزیستی متفاوت است؛ بنابراین افزایش به میزان ۲۰۰ هزار تومان حداقل است و با توجه به مشکلات این میزان افزایش پیدا می کند.

رستمیان با بیان اینکه افزایش مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد از محل دیگری به جز هدفمندی یارانه ها بارمالی برای دولت دارد، گفت: اما اگر افزایش ها از محل حذف یارانه اقشار پردرآمد و هدفمند شدن یارانه ها انجام شود به هیچ عنوان بار مالی برای دولت ایجاد نمی کند، واقعیت این است که در حال حاضر درصد بسیاری از افراد متمکن یارانه دریافت می کنند که باید برای کمک به اقشار آسیب پذیر یارانه این افراد حذف شود.

وی با تاکید بر حذف یارانه افراد پردرآمد، افزود: می توان با اجرای دقیق هدفمندی یارانه ها و حذف یارانه پردرآمدها امید به افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش سازمان های حمایتی را داشت، بنابراین دولت می تواند حذف یارانه افراد پردرآمد را با دقت و سرعت عمل بیشتری انجام دهد تا مستمری مددجویان درمدت زمان کوتاه تری افزایش پیدا کند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اطلاعات دقیقی از دریافت کنندگان ضروری یارانه دراختیار دولت قرار دارد، تصریح کرد: اما ممکن است بنا به دلایلی دولت در حال حاضر خواهان حذف یارانه برخی افراد نباشد؛ اما به طور حتم دولت باید از ابتدای سال آینده این قانون را اجرا کند و مجلس نیز دراین زمینه اقدامات نظارتی خود را انجام می دهد.