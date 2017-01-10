به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، عباس گودرزی، در رابطه با تکدی گری کودکان، اظهار داشت: متاسفانه سودجویان و مافیای کودکان از آنها برای رسیدن به منافع شوم خود استفاده و با بهره گیری از احساسات و عواطف مردم آینده این کودکان را در معرض تهدید قرار می دهند.

وی با بیان اینکه براساس قانون، وظیفه حمایت از کودکان کار و خیابان برعهده چندین نهاد است، گفت: لازم است نهادهایی مانند بهزیستی، شهرداری، نیروی انتظامی و قوه قضائیه در این باره به وظیفه خود به صورت هماهنگ عمل کنند تا بتوان به صورت ریشه ای بخشی ازاین آسیب را مرتفع کرد.

لزوم شناسایی و برخورد قضایی مناسب با مافیای کودکان کار و خیابانی

گودرزی بر لزوم شناسایی و برخورد قضایی مناسب با مافیای کودکان کار و خیابانی تاکید کرد و گفت: پدر و مادر برخی از کودکان کار و خیابانی در قید حیات بوده و به عنوان بدسرپرست خوانده می شوند که نیاز است بهزیستی به این موضوع ورود کرده و ارتباط آن ها را با خانواده سامان داده یا آنها را به خانواده های واجد شرایط واگذار کند و چنانچه این کودکان بدون سرپرست باشند باید بسترهای لازم برای جلوگیری از سوء استفاده از چنین کودکانی فراهم شود.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عوامل پشت پرده تکدی گری کودکان باید شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار گیرند، تصریح کرد: در رابطه با کودکان کار و خیابانی ضعف قانون نداریم زیرا مجلس نهاد قانون گذاری است و چنانچه در این رابطه ضعف قانون وجود داشته باشد دستگاه های ذی ربط موظف هستند در این رابطه اقدام کنند.

وی افزود: سوء مدیریت وضعف مدیریت در این مورد به روشنی مشهود است زیرا اگر مدیری در هر زمینه ای با ضعف قانون مواجه شود موظف است به مجلس مراجعه وخواستار رفع خلاء های قانونی شود.

حمایت کمیسیون اجتماعی مجلس از لایحه دولت در رابطه با کودکان کارو خیابانی

گودرزی با بیان اینکه کمیسیون اجتماعی مجلس به صورت جدی از هرگونه لایحه از سوی دولت در رابطه با کودکان کار و خیابانی حمایت و استقبال می کند، گفت: فرمانداری ها، وزارت کشور، نیروی انتظامی، بهزیستی، کمیته امداد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تمامی اهتمام خود را به کار برده و در راستای جمع آوری و ساماندهی کودکان کار وخیابانی اقدام کنند.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برای جمع آوری و ساماندهی کودکان کار و خیابانی تلاش یک دستگاه به تنهایی کارساز نیست، یادآور شد: در این رابطه سهم برخی دستگاه ها بیشتر و سهم برخی کمتر است که لازم است برای تحقق این امر هر کدام به وظیفه خود عمل کند.

گودرزی بر ضرورت تعیین متولی واحد برای جمع آوری کودکان کار و خیابانی تاکید کرد و گفت: باید به موضوعاتی مانند پیشگیری، فرهنگ سازی، آموزش، تربیت، برخورد قضایی و درمان در رابطه با این کودکان توجه شود زیرا توجه به تمامی این موضوعات در کنار هم، در رفع و مدیریت پدیده کودکان کار وخیابانی الزامی است.