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۲۱ دی ۱۳۹۵، ۲۱:۳۲

خبرگزاری رسمی کویت خبر داد؛

سفر نماینده امیر کویت به تهران برای تسلیت رحلت آیت الله رفسنجانی

سفر نماینده امیر کویت به تهران برای تسلیت رحلت آیت الله رفسنجانی

نماینده امیر کویت به منظور تسلیت رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام عازم تهران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت (کونا)، نماینده «شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح» امیر کویت به منظور تسلیت رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی عازم تهران شد.

خبرگزاری رسمی کویت اعلام کرد که «شیخ علی جراح الصباح» نماینده امیر کویت به منظور تسلیت رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری اسبق ایران و رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، کویت را به مقصد تهران ترک کرد.

امیر کویت پیش از این نیز در پیامی درگذشت آیت الله رفسنجانی را تسلیت گفته بود. کویت از اولین کشورهایی بود که درگذشت آیت الله رفسنجانی را تسلیت گفت.

آیت الله هاشمی رفسنجانی که روز یکشنبه بر اثر عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت امروز با اقامه نماز توسط مقام معظم رهبری تشییع و در حرم مطهر امام خمینی (ره) به خاک سپرده شد.

کد مطلب 3873755

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