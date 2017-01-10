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۲۱ دی ۱۳۹۵، ۲۱:۲۷

سرپرست اورژانس کشور خبر داد؛

انجام ۵۸۵ ماموریت اورژانس در مراسم ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی

انجام ۵۸۵ ماموریت اورژانس در مراسم ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی

سرپرست مرکز اورژانس کشور از انجام ۵۸۵ ماموریت اورژانسی در مراسم ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پیرحسین کولیوند گفت: تا عصر امروز توسط نیروهای فوریت های پزشکی ۵۸۵ ماموریت انجام شد.

سرپرست مرکز اورژانس کشور افزود: ۵۴۷ مورد از مراجعه ها در محل فوریت های پزشکی مورد درمان قرار گرفته اند.

وی گفت: از این تعداد ۲۳ مورد نیز به مراکز درمانی منتقل شدند که یک مورد از آنها به بیمارستان امام خمینی(ره) منتقل شده است.

کولیوند خاطرنشان کرد: همچنین یک مورد به بیمارستان بهارلو، یک مورد به بیمارستان خاتم الانبیا، یک مورد به بیمارستان شهدای هفتم تیر و سه مورد نیز به بیمارستان فیروز آبادی منتقل شده است.

وی افزود: دو مورد به بیمارستان ناجا و ۱۴ مورد نیز از مراجعه ها به بیمارستان فیروزگر منتقل شده اند.

کولیوند خاطرنشان کرد: در مراسم ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی ۱۳۶  کد فوریتها در مراسم استقرار داشت.

وی افزود: ۴ دستگاه اتوبوس آمبولانس و ۵۲ دستگاه آمبولانس  و ۳۰ دستگاه موتورلانس در اورژانس تهران مستقر بوده اند.

سرپرست اورژانس کشور خاطرنشان کرد: همچنین از استانها و شهرستانهای تابعه تهران نیز ۵۰ دستگاه آمبولانس برای پوشش امدادی این مراسم اعزام شده است.

کد مطلب 3873756
حبیب احسنی پور

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