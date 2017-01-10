انجام ۵۸۵ ماموریت اورژانس در مراسم ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پیرحسین کولیوند گفت: تا عصر امروز توسط نیروهای فوریت های پزشکی ۵۸۵ ماموریت انجام شد.

سرپرست مرکز اورژانس کشور افزود: ۵۴۷ مورد از مراجعه ها در محل فوریت های پزشکی مورد درمان قرار گرفته اند.

وی گفت: از این تعداد ۲۳ مورد نیز به مراکز درمانی منتقل شدند که یک مورد از آنها به بیمارستان امام خمینی(ره) منتقل شده است.

کولیوند خاطرنشان کرد: همچنین یک مورد به بیمارستان بهارلو، یک مورد به بیمارستان خاتم الانبیا، یک مورد به بیمارستان شهدای هفتم تیر و سه مورد نیز به بیمارستان فیروز آبادی منتقل شده است.

وی افزود: دو مورد به بیمارستان ناجا و ۱۴ مورد نیز از مراجعه ها به بیمارستان فیروزگر منتقل شده اند.

کولیوند خاطرنشان کرد: در مراسم ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی ۱۳۶ کد فوریتها در مراسم استقرار داشت.

وی افزود: ۴ دستگاه اتوبوس آمبولانس و ۵۲ دستگاه آمبولانس و ۳۰ دستگاه موتورلانس در اورژانس تهران مستقر بوده اند.

سرپرست اورژانس کشور خاطرنشان کرد: همچنین از استانها و شهرستانهای تابعه تهران نیز ۵۰ دستگاه آمبولانس برای پوشش امدادی این مراسم اعزام شده است.