به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، سیدمجتبی حسینی‌پور اظهار داشت: در اجرای مفاد این بخشنامه، شاخص‌های عمومی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.

وی تصریح کرد: شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۵ دستگاه‌های اجرایی در دو سطح ملی و استانی به همراه دستورالعمل امتیازدهی تا پایان دی‌ماه در وب سایت سازمان اداری و استخدامی کشور به نشانی www.mdhc.ir و سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد به نشانی http://yazd.mporg.ir قرار خواهد گرفت.

حسینی‌پور بیان داشت: مبنای تعیین شاخص‌های اختصاصی و هدف مربوط به هر شاخص، ابلاغ شاخص‌های مربوطه به هر دستگاه به همراه برش‌های استانی ارائه شده از سوی ستاد دستگاه به واحدهای استانی خواهد بود.

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد گفت: نتایج ارزیابی‌های انجام شده ضمن ارائه در شورای عالی اداری و گزارش به رئیس جمهور، شهریورماه ۱۳۹۶ در جشنواره شهید رجایی (ملی و استانی) اعلام و به اطلاع عموم خواهد رسید.

وی در مورد اهمیت این ارزیابی برای دستگاه‌های اجرایی یادآور شد: امتیاز دستگاه‌های اجرایی استان در این ارزیابی، مبنای محاسبه ارزیابی عملکرد رئیس دستگاه و پرداخت فوق‌العاده کارایی و عملکرد به کارکنان دستگاه است.

گفتنی است؛ این بخشنامه در اجرای بند (الف) و (ب) ماده (۳) آئین نامه اجرایی مواد (۸۱) و (۸۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور سنجش موفقیت دستگاه‌ها در راستای تحقق اهداف و وظایف محول شده و نیز تکالیف تعیین شده در نقشه راه اصلاح نظام اداری و برنامه جامع اصلاح نظام اداری، به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.