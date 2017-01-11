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۲۲ دی ۱۳۹۵، ۹:۰۹

پیام تسلیت رضا داوری اردکانی به مناسبت درگذشت علی شریعتمداری؛

نظر شریعتمداری حل مسائل تعلیم و تربیت از طریق اصلاح روش آموزش بود

نظر شریعتمداری حل مسائل تعلیم و تربیت از طریق اصلاح روش آموزش بود

رضا داروی اردکانی در پیامی نوشت: نظر خاص دکتر شریعتمداری که همواره بر لزوم عملی شدنش تاکید و اصرار داشت، اصلاح روش آموزش بود که حل همه مسائل تعلیم و تربیت را در گرو عملی شدن آن می دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران به مناسبت درگذشت علی شریعتمداری عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی پیام تسلیتی صادر کرد که متن این پیام را در ادامه می خوانید؛

هوالباقی

استاد نامدار تعلیم و تربیت، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس سابق و عضو پیوسته فرهنگستان علوم و اولین وزیر فرهنگ و آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر علی شریعتمداری پس از تحمل چندین سال رنج پیری جان به جان آفرین تسلیم کرد و رخت خویش از این جهان به سرای باقی کشید.

دکتر شریعتمداری در حوزه تعلیم و تربیت صاحبنظر بود و در مدتی بیش از نیم قرن کتاب های خوب نوشت و دانشجویان فاضل در سایه تعلیم و تربیت او پرورده شدند. نظر خاص دکتر شریعتمداری که همواره بر لزوم عملی شدنش تاکید و اصرار داشت، اصلاح روش آموزش بود که حل همه مسائل تعلیم و تربیت را در گرو عملی شدن آن می دانست. امیدواریم که شرایط برای عملی شدن این طرح مهم فراهم شود و آرزوی استاد فقید جامه تحقق پوشد.

این ضایعه را به اعضای فرهنگستان علوم و به همه دانشگاهیان و فرهنگیان کشور مخصوصا به خانواده محترم ایشان تسلیت می گویم و از خداوند برای این دانشمند نجیب و دیندار رحمت و غفران مسألت می کنم.

رضا داوری اردکانی

رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 3873859

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