لغو اردوي مجارستان بهت زده مان كرده است/ بازي هاي آسيايي دوحه در حكم سكوي پرتاب است

قهرمان شناي 50 مترقورباغه آسيا درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: ما بسيار اميدوار بوديم كه با حضور در اردوي يك ماهه مجارستان و استفاده از امكانات فراوان اين كشور، آمادگي خود را به ميزان قابل توجهي ارتقا دهيم اما هنوزمعلوم نيست كه اين اردو برپا شود. ما از دوماه قبل براي حضور در اين كشور اقدام كرده ايم با اين حال هنوز به ما ويزا نداده اند. اگر كارها درست پيش رفته بود امشب راهي مجارستان مي شديم.

وي در ادامه در خصوص رقابت هاي شناي مالزي تصريح كرد: رقابت هاي آزاد مالزي در حكم رقابت هاي تداركاتي براي تيم ملي شنا بود. ما دردوران تمرينات استقامتي به اين رقابت ها اعزام شديم و فكرمي كنم به برداشت خوبي از تمرينات بلند مدتمان دست پيدا كرديم. ضمن اينكه به علت در پيش بودن بازي هاي آسيايي هيچكدام ازشناگران به فكر شكستن ركورد نبودند و انرژي خود را براي مسابقات آتي ذخيره كردند.

عليرضايي درپايان تصريح كرد: اميدوارم بتوانم دررشته 50 مترقورباغه نتيجه خوبي در بازي هاي آسيايي دوحه كسب كنم. اين رقابت ها مي تواند سكوي پرتابي باشد براي بازي هاي المپيك 2008 پكن.