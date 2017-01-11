حوزه استحفاظی راه آهن شمالغرب کشور ۴۸۵ کیلومتر است

به گزارش خبرنگار مهر، علی خدایی ظهر چهارشنبه در جمع مدیران استان زنجان، به لزوم احداث پل ورودی راه آهن اشاره کرد و افزود: احداث پل ورودی راه آهن از سمت شهر از حوزه و اختیار راه آهن خارج است و در حوزه اختیارات مدیریت شهری قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: شهرداری موظف به احداث پل برای عابر پیاده و مسیر آسان برای تردد عابرین پیاده است و این امر در حوزه تعهدات راه آهن نیست.

مدیر کل راه آهن شمالغرب کشور با بیان اینکه حجم ترددها به راه دآهن زنجان زیاد است و مسیر فعلی برای تردد عابرین پیاده به داخل راه آهن زنجان خوب نیست، گفت: پیگیری های متعدد از طرف راه آهن انجام شده و در خواست از شهرداری و شورای شهر این است که تهمیدات لازم برای عبور مردم از سمت شهر را داشته باشند.

خدایی با بیان اینکه یکی از اساسی ترین شاخصه توسعه یافتگی در هر کشوری بحث حمل و نقل است بنابراین باید به این به این مهم بسیار توجه ویژه شود، ادامه داد: حوزه استحفاظی راه‌آهن شمالغرب از کیلومتر ۱۲۴ محور تهران - آذربایجان، از ورودی ایستگاه کهن دژ در استان قزوین شروع، تا خروجی مراغه در کیلومتر ۶۰۹ محور آذربایجان به پایان می رسد.

وی گفت: بحث حمل و نقل جزو پنج پارامتر اول در توسعه کشور می باشد و در این راستا بحث حاکمیت کشور توجه ویژه در توسعه حمل و نقل به خصوص حمل و نقل ریلی دارد.

مدیر کل شرکت راه آهن شمالغرب کشور به کیفیت قطارها اشاره کردو گفت: این شرکت بر کیفیت قطارها تاکید جدی دارد و ناوگان ریلی برارائه خدمات بهتر به مسافران تاکید جدی داشته و به ساماندهی فضای فیزیکی ترمینال توجه ویژه می کند.

خدایی تصریح کرد: قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی و غربی استان‌هایی هستند که در حوزه استحفاظی راه‌آهن شمالغرب اقدام به جابجایی مسافر می‌کنند.

وی حوزه استحفاظی راه‌آهن شمالغرب را ۱۲۴ کیلومتر مسیر آذربایجان و ۶۰۱ کیلومتر خروجی ایستگاه مراغه اعلام کرد و گفت: این مسیر ریلی ۳۵ ایستگاه دارد و ایستگاه‌های قزوین، زنجان، میانه و مراغه چهار ایستگاه اصلی راه‌آهن شمال غرب کشور است و این ناوگان در محدوده ۶ استان حمل و نقل می کند.