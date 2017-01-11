کشف یک تن و ۴۰۲ کیلو مواد مخدر در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سردار حسین رحیمی در بیان جزئیات دقیق این خبر اظهار داشت: در سلسله عملیات های منسجم علیه قاچاقچیان مسلح، ماموران انتظامی شهرستان های مهرستان، سیب و سوران و خاش یک باند بزرگ را که با استفاده از خودرو های تیز رو قصد جابه جایی مقادیر معتنابهی مواد مخدر به صورت مسلحانه در محور های فرعی شهرستان مهرستان را داشتند ، شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: در پی اقدامات فنی و اطلاعاتی شبانه روزی، روز گذشته یگان های عملیاتی پلیس، دو دستگاه خودرو پژو متعلق به اعضای این باند را شناسایی و به طور نامحسوس تحت نظر قرار دادند.

وی با اشاره به ورود قاچاقچیان به کمین پلیس، گفت: سوداگران مرگ پس از ورود به منطقه کمین و مشاهده یگان های عملیاتی پلیس، با تغییر مسیر ناگهانی و تیراندازی به سمت ماموران قصد فرار از منطقه را داشتند که ماموران پس از هدف قرار گرفتن لاستیک های این خودرو ها، ضمن دستگیری دو قاچاقچی مسلح که در این درگیری مجروح شده بودند، ۷۸۸ کیلو تریاک، ۲۶ کیلو هروئین و ۲۴ کیلو حشیش را به همراه دو قبضه سلاح کلاش، یک قبضه آر پی جی، دو گلوله و ۹ خرج مربوطه را کشف کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در بخش دیگری از سخنان خود از شناسایی یک باند توزیع کننده دیگر مواد مخدر که با استفاده از خودرو های سنگین اقدام به جا به جایی مواد مخدر می کردند، خبر داد و گفت: در این عملیات ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری ماموران انتظامی خراسان رضوی و فرماندهی انتظامی غرب تهران با شناسایی و توقیف یک دستگاه کامیون در زاهدان، در بازرسی آن ۵۶۴ کیلو تریاک را کشف و یک قاچاقچی را نیز دستگیر کردند.