سوادآموزی بیش از ۱۸ هزار تبعه خارجی در سال جاری

علی باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نهضت سوادآموزی آموزش افراد ۱۰ تا ۴۹ سال را برعهده دارد و برای افراد زیر ۱۰ سال نتوانسته ایم مداخله موثر کنیم.



وی افزود: سال گذشته ۲۳ هزار و ۸۰۰ نفر زیر ۲۰ سال را آموزش دادیم و امسال نیز ۱۹ هزار و ۷۰۰ سوادآموز در این رده سنی خواهیم داشت.



باقرزاده در ادامه درباره سوادآموزی اتباع خارجی نیز تصریح کرد: درصد باسوادی اتباع خارجی از ۶ درصد در ابتدای انقلاب به ۶۰ درصد در سال ۹۵ رسیده است.



رئیس سازمان نهضت سواد آموزی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد ۷۰۰ هزار نفر اتباع را آموزش داده و باسواد کرده‌ایم گفت: امسال نیز ۱۸ هزار و ۶۰۰ نفر در طرح آموزش سوادآموزی ثبت‌نام شده‌اند.



باقرزاده با بیان اینکه سوادآموزی اتباع رایگان است، گفت: ۸۰ درصد با هزینه دولت ایران، ۱۸ درصد با هزینه کمیساریای عالی پناهندگان و ۲ درصد را هم کشور نروژ بابت یک طرح تحت پوشش قرار داده است.

وی درباره اعطای بن یک میلیون تومانی نیز گفت: این بن به بی سوادان مطلق که تا معادل سوم ابتدایی مدرک دریافت کنند اهدا می شود.

باقرزاده ادامه داد: این طرح را با تعداد ۱۰ هزار نیرو در ۷ استان به صورت پایلوت اجرا خواهیم کرد.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: بن یک میلیونی با نام آنان صادر شده است که مسئولان محلی باید به منزل بی سوادان مطلق مراجعه کنند و به آنان اطلاع دهند که دولت برای آنان یک بن یک میلیون تومانی در نظر گرفته است.

وی بیان کرد: شرط برخورداری از این پاداش، باسوادی است، ترجیح ما این است خانواده و محیط محلی در گیر آموزش باشند.