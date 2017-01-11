۲۵ هزار زائر حسینی ازاستان قزوین درمراسم اربعین امسال شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی نعمت اللهی در جلسه تقدیر از تلاش کمیته های ۱۴ گانه ستاد اربعین حسینی در استان قزوین که روز چهارشنبه در سالن کنفرانس تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: اربعین یک اعتقاد و باور قلبی و دیرین است که هر سال نمود پیدا کرده و باشکوهتر از گذشته برگزار می شود.

وی اضافه کرد: روزگاری زیارت اربعین برای ملت ما یک آرزویی بیش نبود اما امروز به برکت انقلاب اسلامی این آرزو محقق شده و شاهد حضور میلیونی عاشقان حسینی در یک حرکت فرهنگی و دینی هستیم که تعجب جهانیان را برانگیخته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: باید قدردان این فرصت طلایی باشیم و از آن برای تقویت وحدت مسلمین استفاده کنیم.

اربعین برند شیعیان است

وی یادآورشد: در میان افرادی که پیاده به مرقد حسینی عزیمت کردند مشاهده مسیحی و اهل سنت و ادیان مختلف نشان داد عشق به امام حسین(ع) جهانی است و باید از این ظرفیت برای رسیدن به وحدت جهانی بخوبی بهره برداری کنیم.

نعمت اللهی بیان کرد: خوشبختانه با تشیکل کارگروههای ۱۴ گانه ستاد اربعین در استان هماهنگی خوبی میان دستگاههای اجرایی ایجاد شد تا بتوان خدمات مناسبی به زائران ارائه کرد و با همه کمبودها و نواقص شاهد فعالیتهای ارزنده ای در این زمینه بودیم که جای تشکر دارد.

وی اضافه کرد: از مجموعه کارگروه یاوران معنوی اربعین، بویژه ستاد عتبات عالیات، حوزه علمیه، حج و زیارت، رسانه ها و صدا وسیما تشکر می کنیم که در اطلاع رسانی کارهای خوبی انجام دادند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین یادآورشد: کمیته فرهنگی ستاد اربعین بسیار خوب عمل کرد و با توزیع اقلام فرهنگی وسیع در میان زائران، شاهد استقبال باشکوه مردم استان از این حماسه تاریخی بودیم که جای تقدیر دارد.

نعمت اللهی اظهارداشت:بیش از ۱۹ هزار نفر با ثبت نام در سامانه عازم مراسم اربعین شدند و بیش از ۶ هزار نفر هم به صورت انفرادی عازم زیارت شدند که در آمار رسمی ثبت نشد اما بیش از ۲۵ هزار نفر در این حرکت دینی و فرهنگی شرکت کردند که نسبت به سال قبل شاهد افزایش تعداد زائران بودیم.

وی اضافه کرد: از همه کسانی که در اطلاع رسانی، خدمات رسانی، ثبت نام و اعزام نقش مهمی ایفا کردند تشکر می کنیم و امیدواریم با رفع نقاط ضعف بتوانیم در سالهای آینده خدمات موثرتری به زائران ارائه کنیم و شرایط برای اعزام نیز تسهیل شود.

نواقص کمیته فرهنگی را برطرف می کنیم

نعمت اللهی اظهارداشت: برای این که بتوانیم در سال های آینده خدمات بهتری به مردم و زائران ارائه کنیم باید ضمن آسیب شناسی نواقص امسال را برطرف کنیم که در این میان تعیین اعتبار کافی از سوی استانداری، اطلاع رسانی وسیع تر و صدور حکم برای مسئولان کمیته ها برای انسجام بخشی به کارها ضروری است.

وی گفت: اگر برنامه های فرهنگی کمیته های ۱۴ گانه از طریق کمیته فرهنگی پیگیر و عملیاتی شود می توان به نتایج بهتری رسید.