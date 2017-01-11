  1. استانها
۲۲ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۲۰

مدیر ورزشگاه یادگار در گفت و گو با مهر:

چمن ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جمعه به بهره برداری می رسد

تبریز - مدیر مجموعه ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز گفت: چمن جدید و سیستم گرمایش از کف ورزشگاه روز جمعه قبل از بازی تیم ماشین سازی تبریز به بهره برداری خواهد رسید.

حبیب مقصودی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت چمن ورزشگاه یادگار امام تبریز گفت: چمن جدید و سیستم هیتینگ(گرمایش از کف)   ورزشگاه یادگار امام تبریز روز جمعه قبل از بازی تیم ماشین سازی تبریز به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: بازسازی و تعویض چمن ورزشگاه یادگار از خرداد سال ۹۵ آغاز شده بود که سرانجام روز جمعه  ۲۴ دی به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر مجموعه یادگار امام (ره) تبریز گفت: در کنار تعویض و بازسازی چمن و رختکن های استادیوم،   یکی یگر از اقدامات مهم نصب صندلی های شکسته ورزشگاه بوده است  که تاکنون حدود ۱۰ هزار صندلی نصب شده است.

مقصودی تصریح کرد: سیستم هیتنگ هم اکنون در حال فعالیت است و چمن هم از شرایط ایده آلی برخوردار است که امیدواریم با تعویض این چمن تیم های تبریزی ار لحاظ زمین مسابقه مشکلی نداشته باشند.

