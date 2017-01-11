به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی شامگاه سه‌شنبه در مراسم بزرگداشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که با حضور جمع کثیری از مردم در مسجد صادقیه کاشان برگزار شد با تاکید بر اینکه آیت‌الله هاشمی هرگز برخلاف فرمایشات امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب حرفی نزدند، اظهار داشت: وی همیشه تابع فرمایشات ایشان بوده و همواره مسیر اصلی انقلاب را طی کردند.

وی با اشاره به اینکه توجه به ادامه مسیر انقلاب با برادری و وحدت امری ضروری است، ابراز داشت: باید توجه داشته باشیم که دهه عجیبی را پیش رو داریم و دعا می‌کنیم خداوند عمر طولانی را به رهبر معظم انقلاب عنایت کند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه مراسم تشییع پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و حضور میلیونی مردم برای وداع با ایشان در تهران بیانگر وابستکی دلی و عمیق مردم و مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی است، افزود: این تشییع ما را به حال و هوای روزهای اول انقلاب برگرداند و از این رو شکاف‌های نظام را به هم نزدیک‌تر کرد و حرکت همگان پشت سر رهبری را هماهنگ ساخت.

آیت‌الله هاشمی مجاهدی خستگی ناپذیر بود

وی با اشاره به اینکه آیت الله هاشمی رفسنجانی در همه صحنه‌های انقلاب حضور داشته و مجاهدی خستگی ناپذیر بود، تصریح کرد: وی هم شکنجه‌های دوران شاهنشاهی را تحمل کرده و هم در روزهای سخت پیروزی انقلاب و در سال‎های اول انقلاب در زمان حضور تروریست‎ها و کودتاچیان، در اطراف کشور برای حفظ آرامش نقش‌آفرینی کرد.

رضایی در ادامه با تاکید بر اینکه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حفظ مرزهای ایران در جنگ با عراق نقش‌های بسیاری داشت، اضافه کرد: همچنین باید توجه داشت که وی در زمان وداع با امام خمینی (ره) هنگام فوتشان و همچنین انتخاب جانشین نقش بسزایی را ایفا کرد.

وی با اشاره به اینکه درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی غافلگیرانه و جانکاه بود، گفت: مرگ وی در حالی بود که ما صبح همان روز در مجمع تشخیص مصلحت نظام جلساتی را در خصوص برق و انرژی برگزار کرده‌ بودیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در آخرین جلسه مجمع بر وحدت و همدلی سه قوا تاکید ویژه‌ای داشت، اضافه کرد: برای انجام کارهای بزرگ و زیربنایی در کشور اتحاد این سه قوه ضروری است.

رضایی در ادامه تاکید کرد: باید با دشمنان جدی باشیم و از سهل‌انگاری پرهیز کنیم و با دوستانمان نیز در جبهه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی رفاقت و برادری‌مان را حفظ کنیم.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه آیت الله هاشمی رفسنجانی نشان داد که اعتبار همه ما به ادامه راه انقلاب و دلسوزی، فداکاری و تلاش برای تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب است، افزود: حضور مردم، صدا و سیما، علما و مراجع به‌ ویژه پیام مقام معظم رهبری در مراسم آیت الله هاشمی رفسنجانی نشان داد که اگر با هم باشیم قدرت واقعی ملت ایران این است.