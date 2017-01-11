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۲۲ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۴۸

پس از ۲ سال وقفه؛

مسابقات انتخابی «آمادگی جسمانی» بانوان در گیلان برگزار می شود

مسابقات انتخابی «آمادگی جسمانی» بانوان در گیلان برگزار می شود

رشت- سرپرست هیات ورزش های همگانی گیلان از برگزاری مسابقات انتخابی آمادگی جسمانی ویژه بانوان در گیلان پس از دو سال وقفه همزمان با سی ام دی ماه جاری خبر داد.

مریم بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات آمادگی جسمانی و ایروبیک بانوان و انتخابی تیم منتخب برای حضور در مسابقات کشوری سال ۹۵ در سی ام دی ماه سال جاری برگزار می شود.

وی با اشاره به وقفه دو ساله در برگزاری این مسابقات افزود: در این مسابقات شرکت کنندگان توانایی های خود را بر حسب آیتم های کشوری و ملی به نمایش می گذارند.

سرپرست هیات ورزش های همگانی گیلان با بیان اینکه مسابقات انتخابی آمادگی جسمانی بانوان طبق آیین‌نامه و مقررات  فدراسیون  ورزش های همگانی  انجام می شود، اعلام کرد: این مسابقات در سه رده سنی ۱۵ تا ۲۵ سال، ۲۶ تا ۴۰ سال و ۴۱ سال به بالا برگزار می شود.

بخشی برگزاری اینگونه رقابت ها را باعث ایجاد شور و نشاط بیشتر برای عموم ورزشکاران گیلان دانست و ابراز امیدواری کرد برگزاری این مسابقات زمینه‌ساز حضور هرچه بیشتر بانوان ورزشکار در  عرصه های ملی ورزشی شود.

کد مطلب 3874001

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