۲۵ هزار بسته فرهنگی میان زائران اربعین در استان قزوین توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس نظری در ششمین جلسه کمیته فرهنگی و آموزشی و کارگروه یاوران معنوی اربعین حسینی که روز چهارشنبه در سالن کنفرانس تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: با تشکیل جلسات متعدد و برگزاری کلاس و دوره های آموزشی برای گروههای مختلف مردم زمینه آشنایی زائران با آداب زیارت فراهم شد.

وی افزود: با برگزاری دوره های آموزشی برای مبلغان مرد و زن، هیئت های مذهبی، مداحان و مدیران آژانس های مسافرتی در ایام قبل از اربعین در استان همه گروههای تاثیرگذار با مسائل مختلف زیارت آشنا شدند.

دبیر کمیته فرهنگی، آموزشی کارگروه یاوران معنوی اربعین حسینی تصریح کرد: توزیع بیش از ۲۵ هزار قلم بسته های فرهنگی شامل جزواتی در خصوص بایدها و نبایدهای سفر، آشنایی با احکام و آداب زیارت در میان زائران و موکب ها و افراد تاثیرگذار توزیع شد.

نظری یادآورشد:همچنین ۱۸ همایش مختلف باحضور مسئولان هیئتهای مذهبی، مبلغان، مداحان و دوره های توجیهی برگزار شد که در همایش طلایه داران تبلیغ هم مسئول آموزش بعثه مقام معظم رهبری حضور یافتند که با استقبال مردم روبرو شد.

جلسات کمیته فرهنگی اربعین در طول سال تداوم دارد

وی پیشنهاد کرد جلسات کمیته فرهنگی یاوران معنوی اربعین حسینی در طول سال به صورت ماهانه برگزار شود تا بتوان برای سال اینده برنامه های مدونی را تصویب کرد.

در این جلسه از تلاش و خدمات اعضا کیمته فرهنگی اربعین حسینی تقدیر شد.