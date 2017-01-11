تصمیم متفاوت دو خواهر و پشیمانی شطرنجباز معترض برای حضور در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان در سال ۲۰۱۷ همچون ادوار گذشته با حضور ۶۴ شطرنجباز برتر جهان برگزار می شود. این رقابت ها ۲۲ بهمن ماه به میزبانی ایران و در تهران آغاز می شود و تا ۱۱ اسفندماه ادامه خواهد داشت. این برای اولین بار در طول تاریخ است که میزبانی این رقابت ها به ایران داده شده است. البته پیش از این هم فدراسیون شطرنج برگزارکننده رقابت هایی در بخش بانوان بود.

این فدراسیون تجربه میزبانی مرحله سوم رقابت های گرندپری بانوان که سال گذشته برگزار شد همراه با دو میزبانی مسابقات قهرمانی آسیا را دارد اما مسابقات قهرمانی زنان جهان مهمترین و بزرگترین رویدادی است که شطرنج ایران میزبانی آن را عهده دار شده است.

این در حالی بود که برخی از شطرنجبازان فهرست فیده برای حضور در این رقابت ها، طی ماه های گذشته با مطرح کردن صحبت هایی در رابطه با حضور محجبه در ایران اقدام به حاشیه سازی برای میزبانی ایران و فرصت بزرگ پیش رو کرده بودند. از میان این نفرات حاشیه ساز، چند شطرنجباز در نهایت برای سفر به ایران و شرکت در رقابت ها اعلام آمادگی کردند اما برخی روی حرف خود ماندند و قید سفر به ایران و شرکت در مسابقات قهرمانی زنان جهان و جایزه ۴۵۰ هزار دلاری آن را زدند.

فدراسیون بین المللی شطرنج بر اساس ریتینگ (رده بندی) شطرنجبازان، فهرستی ۶۴ نفره از بهترین های جهان را برای حضور در رقابت های قهرمانی زنان جهان مشخص کرده بود. البته نهایی شدن حضور هر یک از این بازیکنان در رقابت های ایران، منوط به اعلام آمادگی رسمی آنها بود. این بازیکنان طی مهلت دو هفته ای که از سوی فیده مشخص شده بود و چهارشنبه هفته گذشته به پایان رسید، باید قرارداد شرکت در مسابقات قهرمانی جهان را امضا می کردند و اینگونه حضورشان در مسابقات تهران را قطعی و رسمی می کردند.

از میان بازیکنان این فهرست ۶۴ نفره و طی مهلت تعیین شده، ۵۸ نفر از جمله سارا خادم الشریعه، میترا حجازی پور و آتوسا پورکاشیان با امضای قرارداد حضورشان در مسابقات قهرمانی زنان جهان را قطعی کردند اما ۶ نفر دیگر از امضای قرارداد امتناع کردند تا حضورشان در مسابقات متنفی باشد.

«هو ایفان» شطرنجباز چینی که قهرمانی جهان را در اختیار دارد یکی از این شطرنجبازان است که البته پیش از این اعلام کرده بود در رقابت های ۲۰۱۷ قهرمانی جهان شرکت نمی کند. برخی شطرنجبازان هم به دلیل مشکلات شخصی از حضور در مسابقات امتناع کرده اند اما برخی از آنها در راستای مخالفت با برگزاری مسابقات در ایران و حضور محجبه در این رقابت ها که آن را پیش از این هم اعلام کرده بودند، از امضای قرارداد و شرکت در مسابقات امتناع کردند.

«نازی پاکیدزده» شطرنجباز گرجستانی الاصل آمریکا یکی از این شطرنجبازان است. وی اولین نفری بود که مخالفت خود را نسبت به میزبانی ایران برای مسابقات قهرمانی زنان جهان اعلام کرده و گفته بود «در این رقابت ها شرکت نمی کنم چون داشتن حجاب برای حضور در آن اجباری است». پاکیدزده در نهایت هم روی حرفش ماند قرارداد مسابقات را امضا نکرد تا از فهرست برگزارکنندگان این دوره مسابقات قهرمانی زنان جهان کنار گذاشته شود. «کوری دیزی» از پرو یکی دیگر از شطرنجبازان معترض به برگزاری مسابقات قهرمانی زنان جهان در ایران بود که البته به ایران سفر می کند و در مسابقات هم شرکت می کند چون قرارداد فیده را امضا کرده است.

اما یک موضوع جالب توجه دیگر در رابطه با مسابقات قهرمانی زنان جهان و فهرست بازیکنان شرکت کننده درآن، در رابطه با تصمیم متفاوت دو خواهر اوکراینی است؛ «آنا موزیچوک» و «ماریا موزیچوک» دو شطرنج باز اول و دوم اوکراین هستند که نام هر دو در فهرست فیده برای مسابقات زنان جهان قرار داشت. «آنا» که همین چند هفته پیش قهرمانی مسابقات سریع جهان در قطر را هم به دست آورد با امضای قرارداد تعیین کننده فیده، برای شرکت در مسابقات ایران اعلام آمادگی رسمی کرد اما خواهر وی که از نظر ریتینگ پائین تر از او و در رده دوم اوکراین است از این کار امتناع کرده است. مخالفت با برگزاری مسابقات در ایران دلیل تصمیم وی بوده است.

در هر صورت با توجه به امضای قرارداد فیده برای مسابقات قهرمانی زنان جهان، حضور ۵۸ شطرنجباز از فهرست اصلی فیده در رقابت های ایران قطعی شد. بر همین اساس فدراسیون بین المللی شطرنج با جایگزین کردن بازیکن از فهرست بازیکنان رزرو، فهرست ۶۴ این رقابت ها را تکمیل و نهایی کرد.

۴۵۰ هزار دلار جایزه نقدی مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان میان تمام شرکت کنندگان توزیع خواهد شد. البته سهم بهترین شطرنج باز شرکت کننده از این جایزه نقدی خیلی بیشتر از دیگر بازیکنان و ۶۰ هزار دلار است، ۳ هزار دلار هم سهم آخرین شطرنجباز در جدول رده بندی است. این تعداد شرکت کننده در کنار جایزه تعیین شده، بیانگر اهمیت و جایگاه مسابقات زنان جهان در تقویم فیده است و از همین رو میزبانی ایران هم می تواند بهترین فرصت برای معرفی شطرنج ایران و توانایی مسئولان و بازیکنان این رشته به حساب می آید.