نمایشگاه هفته فرهنگی اصفهان در قشم به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منطقه آزاد قشم، فرزین حقدل گفت: با توجه به ضایعه درگذشت حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره) و اعلام سه روز عزای عمومی و یک روز تعطیل رسمی در کشور، نمایشگاه هفته فرهنگی اصفهان به تاریخ دیگری موکول می شود.

وی ادامه داد: تاریخ دقیق برگزاری این نمایشگاه پس از رایزنی با مسئولان فرهنگی استان اصفهان از سوی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم به اطلاع عموم خواهد رسید.

اهالی فرهنگ و هنر اصفهان از ۲۱ تا ۲۵ دی ماه سال جاری به مدت پنج روز با حضور در محوطه سینما دریای شهر قشم فرهنگ، هنر، سوغات و صنایع دستی خود را در این منطقه عرضه کنند.