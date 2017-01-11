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۲۲ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۳۴

معاون فرهنگی و گردشگری منطقه آزاد قشم:

نمایشگاه هفته فرهنگی اصفهان در قشم به تعویق افتاد

نمایشگاه هفته فرهنگی اصفهان در قشم به تعویق افتاد

قشم - معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم از به تعویق افتادن نمایشگاه هفته فرهنگی اصفهان که قرار بود از ۲۱ تا ۲۵ دی ماه در قشم برگزار شود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منطقه آزاد قشم، فرزین حقدل گفت: با توجه به ضایعه درگذشت حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره) و اعلام سه روز عزای عمومی و یک روز تعطیل رسمی در کشور، نمایشگاه هفته فرهنگی اصفهان به تاریخ دیگری موکول می شود.

وی ادامه داد: تاریخ دقیق برگزاری این نمایشگاه پس از رایزنی با مسئولان فرهنگی استان اصفهان از سوی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم به اطلاع عموم خواهد رسید.

اهالی فرهنگ و هنر اصفهان از ۲۱ تا ۲۵ دی ماه سال جاری به مدت پنج روز با حضور در محوطه سینما دریای شهر قشم فرهنگ، هنر، سوغات و صنایع دستی خود را در این منطقه عرضه کنند.

کد مطلب 3874069

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