دومین نمایشگاه دستاوردهای هرمزگان در مسندم عمان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، خلیل قاسمی با اعلام خبر افتتاح دومین نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهای استان هرمزگان در شهر خصب استان مسندم عمان، گفت: این نمایشگاه برای معرفی کالای ایرانی استان به کشور عمان و همچنین ایجاد فرصتهای شغلی جدید و سرمایه گذاری برای دو کشور در زمینه های اقتصادی، فرصت و بستر مناسب فراهم کرده است.

وی بیان داشت: نمایشگاه توانمندیهای استان هرمزگان با حضور ۵۰ شرکت در قالب ۳۰ غرفه به متراژ ۱۵۰۰ مترمربع به مدت ۴ روز دایر است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان عنوان کرد: در این نمایشگاه مواد غذایی، محصولات شیلاتی استان، صیفی جات، دکور و صنایع دستی که دستاورد استان است عرضه می شود.