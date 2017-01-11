برگزاری ۲۰ دوره آموزشی توانمندسازی زنان روستائی

بهزاد شهرکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با هدف ایجاد و توسعه کسب و کار و افزایش کمی و کیفی تولیدات بخش کشاورزی و در راستای اجرای موافقت نامه ملی آموزش زنان روستائی با موسسه علمی کاربردی تا پایان سال جاری ۲۰ دوره آموزشی برای ۶۰۰ نفر از زنان روستائی در سطح استان برگزار می شود.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان افزود: در این دوره ها زنان روستائی استان با مباحثی چون خصوصیات محصول سالم و ارگانیک، راهکارهای دستیابی به محصولات و تولیدات سالم و ارگانیک، فواید مصرف بهینه کود و سموم شیمیایی، راهکارهای جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و تهیه انواع ترشی، شوری و مربا آشنا خواهند شد.

وی تصریح کرد: از آذر ماه سال جاری تاکنون ۳ دوره آموزشی تحت عنوان توانمندسازی زنان روستائی در تولید محصول سالم و ارگانیک و فرآورده های محصولات زراعی و باغی با شرکت ۱۳۵ نفر از زنان روستائی شهرستانهای زاهدان و میرجاوه برگزار شده است.