ذخیره پلوتونیوم کره شمالی برای ساخت ۱۰ بمب هسته ای کافی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، کره جنوبی امروز چهارشنبه مدعی شد مقدار پلوتونیومی که همسایه شمالی در اختیار دارد، برای ساخت حدود ۱۰ بمب هسته ای کافی است.

وزارت دفاع کره جنوبی در گزارش دو سالانه خود، ذخیره پلوتونیوم تسلیحاتی پیونگ یانگ در پایان سال ۲۰۱۶ میلادی را حدود ۵۰ کیلوگرم برآورد کرده حال آنکه هشت سال پیش، این مقدار ۴۰ کیلوگرم بوده است.

گفتنی است انتظار می رود کره شمالی که تا کنون پنج آزمایش هسته ای و آزمایش های متعدد موشکی را پشت سر گذاشته، در سال میلادی جاری (۲۰۱۷) با تلاش برای ساخت موشک های قاره پیمایی که قابلیت نفوذ به خاک آمریکا را داشته باشند، برنامه هسته ای خود را تشدید کند.

«کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی نیز در نخستین روز از سال میلادی جدید، از مراحل پایانی آزمایش موشک بالستیک قاره پیما خبر داد.

اگرچه کارشناسان در صحت اظهارات مقامات پیونگ یانگ به دیده تردید می نگرند، همگی آنها بر این واقعیت که از زمان روی کار آمدن کیم در سال ۲۰۱۱ میلادی، وی توفیق چشمگیری در تسریع بلندپروازی های هسته ای خود داشته است، اتفاق نظر دارند و پیش بینی می کنند که کره شمالی تا پنج سال دیگر به موشک دور بردی که توانایی حمل کلاهک هسته ای را داشته باشد، مجهز خواهد شد.

همچنین، در گزارش وزارت دفاع کره جنوبی، توانایی پیونگ یانگ برای تولید تسلیحات هسته ای با استفاده از اورانیوم غنی شده، قابل ملاحظه عنوان می شود.

موسسه علوم و امنیت بین المللی آمریکا در ژوئن سال ۲۰۱۶، تعداد بمب های زرادخانه هسته ای کره شمالی را با توجه به ذخیره پلوتونیوم و اورانیوم این کشور، ۲۱ عدد برآورد کرد که بیشتر از رقم اعلامی ۱۰ تا ۱۶ بمب در سال ۲۰۱۴ بود.