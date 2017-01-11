بحران های جهان اسلام باعث تحت الشعاع قرار گرفتن فلسطین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز در نشست خبری مشترک با «ایساکا سیدیبه» رئیس مجلس ملی مالی که به تهران سفر کرده است، با اشاره به روابط دوستانه خود با همتای مالیایی، اظهارداشت: ایران و مالی در زمینه مسائل منطقه و مبارزه با تروریسم، دیدگاه های مشترکی دارند.

وی افزود: کشور مالی در میان کشورهای آفریقایی بسیار مدنظر ما است و جمهوری اسلامی توجه ویژه ای به آن دارد.

رئیس مجلس، کشور مالی را از کشورهای مهم آفریقا خواند و افزود: در مذاکرات امروز پیرامون گسترش روابط اقتصادی و ارتقاء سطح روابط تجاری رایزنی های خوبی صورت گرفت.

نماینده مردم قم ادامه داد: علاوه بر این تحلیل مشترکی از بحران هایی که در کشورهای اسلامی ایجاد شده است بین دو کشور وجود دارد. ما معتقدیم بحران های موجود در میان کشورهای اسلامی باعث شده است که مسئله فلسطین، تحت الشعاع قرار بگیرد.

لاریجانی اظهار داشت: خوشحال هستیم که کنفرانس بین المجالس اسلامی در مالی تشکیل می شود و امیدواریم کنفرانس موفقی بوده و در زمینه چالش های کشورهای اسلامی تصمیمات مهمی اتخاذ شود.

رئیس مجلس در پایان اظهار داشت: از اینکه در ایام سوگواری به ایران آمده و رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفته اید، ممنون هستیم.

در ادامه، این نشست رئیس مجلس مالی در سخنانی درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت و افزود: فقط شما عزادار نیستید بلکه ما هم در عزای شما شریک هستیم.

وی ادامه داد: امروز مشکل مردم فلسطین مشکل عمده ای است و همواره کشور ما در این مسئله نگرانی داشته است. البته استقرار ۲۰ ساله سفارت فلسطین در مالی نشان دهنده مواضع مشترکی است که بین مالی و فلسطین وجود دارد.

رئیس مجلس مالی ادامه داد: در تمام قطعنامه هایی که سازمان ملل علیه مردم فلسطین صادر کرده است ما مخالف بودیم و قطع نامه اخیر شورای امنیت مالی همصدا با مردم فلسطین بود.

وی گفت: اطمینان می دهم که هیات مالی در اجلاس ماه فوریه در ایران برای حمایت از فلسطین شرکت چشم‌گیری داشته باشد.

رئیس مجلس مالی همچنین اظهار داشت: اطمینان می دهم تمامی تلاش خود را به کار ببرم تا در کنفرانس بین المجالس اسلامی که در کشور مالی برگزار خواهد شد، مشکلات کشورهای اسلامی مورد بحث قرار گیرد.