  1. استانها
  2. قم
۲۲ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۱۹

آیت الله نوری همدانی:

آیت الله هاشمی رفسنجانی برای تثبیت انقلاب زحمات فراوان کشید

آیت الله هاشمی رفسنجانی برای تثبیت انقلاب زحمات فراوان کشید

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان گفت: آیت الله هاشمی رفسنجانی مجاهدت‌های فراوانی داشت و برای تثبیت انقلاب زحمات فراوانی کشید.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی قبل از ظهر چهارشنبه در درس خارج فقه که در مسجد اعظم قم برگزار شد طی سخنانی به حضور باشکوه مردم در تشیع پیکر رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره و بیان کرد: آیت الله هاشمی سوابق، و مجاهدت‌های فراوانی داشت و برای تثبیت انقلاب زحمت‌های فراوانی کشید.

وی ادامه داد: حضور مردم نشان از وفاداری مردم به انقلاب، آرمان‌های نظام و رهبری است و همچینن نشان از پاسداشت و تجلیل از خدمات آیت الله هاشمی رفسنجانی است.

استاد سطوح عالی حوزه در ادامه تأکید کرد که همه امروز وظیفه داریم از انقلاب و آرمان‌های آن حفاظت کرده و پیرو فرامین رهبری باشیم.

کد مطلب 3874156

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها