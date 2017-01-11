آیت الله هاشمی رفسنجانی برای تثبیت انقلاب زحمات فراوان کشید

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی قبل از ظهر چهارشنبه در درس خارج فقه که در مسجد اعظم قم برگزار شد طی سخنانی به حضور باشکوه مردم در تشیع پیکر رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره و بیان کرد: آیت الله هاشمی سوابق، و مجاهدت‌های فراوانی داشت و برای تثبیت انقلاب زحمت‌های فراوانی کشید.

وی ادامه داد: حضور مردم نشان از وفاداری مردم به انقلاب، آرمان‌های نظام و رهبری است و همچینن نشان از پاسداشت و تجلیل از خدمات آیت الله هاشمی رفسنجانی است.

استاد سطوح عالی حوزه در ادامه تأکید کرد که همه امروز وظیفه داریم از انقلاب و آرمان‌های آن حفاظت کرده و پیرو فرامین رهبری باشیم.