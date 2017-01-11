زیربنای آبادانی کشور در دوران آیت الله هاشمی پایه گذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی امروز چهارشنبه در مراسم بزرگداشت و ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام که در مسجد جامع سنندج برگزار شد، گفت: روز گذشته دنیا شاهد حضور کم نظیر ملت ایران بودند که برای قدرشناسی و تجلیل از تلاش های یکی از خادمین واقعی خود در مراسم تشییع و تدفین این عالم عالیقدر شرکت کردند.

وی عنوان کرد: مردم با حضور خود باردیگر نشان دادند که انقلاب همچنان پشتوانه مردمی را با خود دارد و در تمامی صحنه ها هم چون دوران جنگ تحمیلی و سازندگی شرکتی گسترده و پرشور دارند.

وی با اشاره به اینکه آیت الله هاشمی رفسنجانی یکی از استوانه ها و شخصیت های تراز اول نظام جمهور اسلامی ایران بودند، بیان کرد: این شخصیت بزرگوار تمامی تحولات قبل وبعد از انقلاب نقش تاثیرگذار و تعیین کننده ای داشتند.

استاندار کردستان ادامه داد: آیت الله بیش از پنج سال از عمر خود را در زندان های رژیم طاغوت سپری کرد و بدترین و سخت ترین شکنجه ها را تحمل کرد.

زاهدی اضافه کرد: دردنیا شخصیت ها و بزرگانی را داریم که تنها در یک بعد سرآمد بوده و هستند ولی آیت الله رفسنجانی شخصیتی چند وجهی و چند بعدی داشتند.

وی ادامه داد: این عالم وارسته در علوم دینی تبحر داشت و در دوران زندان لحظه های عمر خود را به تفسیر قرآن کریم اختصاص داد.

وی یکی از ابعاد دیگر شخصیت ایشان را شناخت تاریخ ذکر کرد و افزود: آیت الله هاشمی تاریخ انقلاب های جهان را می شناخت و به درستی می توانست به تحلیل تاریخ گذشته و برنامه ریزی برای آینده بپردازد.

استاندار کردستان با بیان اینکه آیت الله هاشمی به عنوان عالم دینی و تاریخ شناس، شخصیت سیاسی بسیارهوشمند ی بود، گفت: آیت الله شناخت صحیحی از شرایط سیاسی دنیا، منطقه و داخل کشور داشتند و هوش سیاسی بالای ایشان زبانزد سیاستمداران دنیا بود.

زاهدی با اشاره به اینکه هوش سیاسی هاشمی رفسنجانی در پایان دادن به جنگ تحمیلی به درستی عمل کرد، بیان کرد: اگر زوایای پنهان این جنگ بیان شود بی شک پی خواهیم برد که ایشان با چه زکات و هوشی توانست کشور را از آن شرایط سخت نجات و وارد عرصه سازندگی کند.

وی از دیگر ابعاد شخصیت آیت الله رفسنجانی را اجرایی بودن ایشان خواند و عنوان کرد: زیربناهای اصلی اقتصاد و آبادانی کشور عمدتا در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی پایه گذاری شد.

وی ادامه داد: آیت الله در تمامی تحولات اساسی که در تاریخ انقلاب اسلامی ایران اتفاق افتاد نقش تاثیرگذار و تعیین کننده ای داشتند.

نماینده روحانیون اهل سنت کردستان هم در این مراسم گفت: آیت الله هاشمی رفسنجانی شخصیتی جهانی داشت که دوست ودشمن در مقابل توانمندی ها و آگاهی های او تعظیم می کردند.

ماموستا سید محسن حسینی با اشاره به اینکه آیت الله شخصیتی ولایت مدار و ولایت محور داشت، بیان کرد: کمتر شخصیتی درکشورمان هست که مثل آیت الله رفسنجانی مطیع ولایت باشد.

وی عنوان کرد: مردم با حضور پرشور خود در مراسم تشییع و تدفین آیت الله هاشمی رفسنجانی نشان دادند که همواره قدردان زحمات و تلاش های این بزرگ مرد انقلاب بوده وهستند.