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۲۲ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۴۸

کرار جاسم با تراکتورسازی ادامه می‌دهد

کرار جاسم با تراکتورسازی ادامه می‌دهد

هافبک عراقی تیم فوتبال تراکتورسازی به کارش در این تیم ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از آن که خبر جدایی احتمالی کرار هافبک عراقی تراکتورسازی از این تیم به گوش رسید، این بازیکن با چند روز غیبت سرانجام در تهران به اردوی تراکتورسازی ملحق شد و بعد از پشت سر گذاشتن یکی، دو روز تمرین با سرخ پوشان تبریزی، همراه با دیگر تراکتوری ها عازم اهواز شد. 

کرار هم اینک در اهواز به سر می‌برد و شواهد و قرائن در خصوص این بازیکن نشان می‌دهد که وی قصد جدایی از تراکتورسازی را در این مقطع ندارد و احتمال این که تا پایان فصل در خدمت تراکتورسازان باشد زیاد است. 

تیم تراکتورسازی در ادامه رقابت های لیگ برتر، فردا و از ساعت ۱۵:۳۰ میهمان تیم استقلال خوزستان است.

کد مطلب 3874184

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