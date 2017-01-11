مرزهای غربی دراحاطه مرزبانان جمهوری اسلامی است/امنیت کامل درمرزها

به گزارش خبرنگار مهر، مجید آقا بابایی امروز چهارشنبه در جریان بازدید از مرزهای خسروی، پرویزخان و سومار در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار تمام امنیت را در مرزهای کشور حاکم نموده و مشغول خدمت هستند.

آقا بابایی با بیان اینکه نیروهای مرزبانی و نظامی کشور بر نوار مرزی احاطه کامل دارند، افزود: هرگونه تحرک دشمنان رصد و به شدت برخورد می‌شود.

مدیر کل امور مرزی وزارت کشور وضعیت امنیتی مرزهای استان کرمانشاه را بسیار مطلوب عنوان کرد و گفت: وضعیت مرز پرویزخان نسبت به سال‌های قبل بهتر شده تردد مسافر و صادرات کالا از این مرز بخوبی انجام می‌شود.

وی در ادامه از بازگشایی مرز خسروی برای تردد زوار عتبات عالیات خبر داد و گفت: این اقدام در راستای تاکیدات وزیر کشور و در صورت برقراری امنیت پایدار انجام خواهد شد و با مذاکراتی که با کشور عراق انجام می‌شود در صورت مطلوب بودن امنیتی استان دیاله عراق مرز خسروی بازگشایی می‌شود.

آقا بابایی از بهبود و گسترش صادرات کالا و مبادلات در مرز خسروی خبر داد و افزود: با همکاری دستگاه‌های متولی و همکاری و قول طرف عراقی در صدد این مهم هستیم.