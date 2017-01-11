  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۲ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۴۶

مدیر کل امور مرزی وزارت کشور:

مرزهای غربی دراحاطه مرزبانان جمهوری اسلامی است/امنیت کامل درمرزها

مرزهای غربی دراحاطه مرزبانان جمهوری اسلامی است/امنیت کامل درمرزها

کرمانشاه- مدیر کل امور مرزی وزارت کشور گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار تمام امنیت را در مرزهای کشور حاکم کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید آقا بابایی امروز چهارشنبه در جریان  بازدید از مرزهای خسروی، پرویزخان و سومار در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار تمام امنیت را در مرزهای کشور حاکم نموده و مشغول خدمت هستند.

آقا بابایی با بیان اینکه نیروهای مرزبانی و نظامی کشور بر نوار مرزی احاطه کامل دارند، افزود: هرگونه تحرک دشمنان رصد و به شدت برخورد می‌شود.

مدیر کل امور مرزی وزارت کشور وضعیت امنیتی مرزهای استان کرمانشاه را بسیار مطلوب عنوان کرد و گفت: وضعیت مرز پرویزخان نسبت به سال‌های قبل بهتر شده تردد مسافر و صادرات کالا از این مرز بخوبی انجام می‌شود.

وی در ادامه از بازگشایی مرز خسروی برای تردد زوار عتبات عالیات خبر داد و گفت: این اقدام در راستای تاکیدات وزیر کشور و در صورت برقراری امنیت پایدار انجام خواهد شد و با مذاکراتی که با کشور عراق انجام می‌شود در صورت مطلوب بودن امنیتی استان دیاله عراق مرز خسروی بازگشایی می‌شود.

آقا بابایی از بهبود و گسترش صادرات کالا و مبادلات در مرز خسروی خبر داد و افزود: با همکاری دستگاه‌های متولی و همکاری و قول طرف عراقی در صدد این مهم هستیم.

کد مطلب 3874208

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها